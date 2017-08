Oeufs contaminés sur le marché français dès avril

Plus de 200'000 oeufs contaminés au fipronil, importés de Belgique et des Pays-Bas, ont été «mis sur le marché» en France depuis avril, a annoncé vendredi le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert tout en assurant que «le risque pour la santé humaine est très faible».

Deux centres d'emballage d'oeufs en France ont reçu «des oeufs de consommation contaminés en provenance des Pays-Bas et de Belgique», a déclaré M. Travert sur la radio RMC, précisant qu'un premier lot «de 196.000 oeufs en provenance de Belgique» a été mis sur le marché entre le 16 avril et le 2 mai et avait déjà été consommé «sans impact pour la santé».

Le ministre a fait état d'un avis de l'agence de sécurité de l'alimentation, qui confirme selon lui que «le risque pour la santé humaine est très faible au vu des niveaux de fipronil qui sont constatés dans les oeufs contaminés, mais aussi au vu des habitudes françaises de consommation alimentaire».

M. Travert a néanmoins donné la référence d'un «deuxième lot qui vient des Pays-Bas», portant le code 0NL43651-01 et comprenant «environ 48.000 oeufs qui ont été mis en vente par des magasins Leader Price entre le 19 et le 28 juillet».

«Les niveaux de contamination ne présentent pas de risque pour les consommateurs», a-t-il affirmé, «mais en ayant connaissance du numéro de lot, s'ils préfèrent les détruire ou les écarter, ils en ont toute la liberté».

Le ministre de l'Agriculture a annoncé que «tous les produits contenant des oeufs issus des élevages contaminés seront retirés du marché dans l'attente de résultats d'analyse» et que ces aliments «seront remis sur le marché en cas de résultat favorable».

Le scandale avait démarré de façon retentissante la semaine dernière par le retrait de millions d'oeufs des supermarchés allemands et néerlandais. A l'origine de l'affaire, l'utilisation du fipronil -- un antiparasite strictement banni dans les élevages de poules par l'Union européenne -- par des sociétés de désinfection intervenant dans des exploitations agricoles aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.

Le commissaire européen à la Santé Vytenis Andriukaitis a proposé vendredi «de tenir une réunion de haut niveau (...) dès que l'ensemble des faits sera à notre disposition». Les pertes pour le secteur se chiffrent en dizaines de millions d'euros, alors que 160 exploitations sont encore bloquées aux Pays-Bas et 50 en Belgique. (afp/nxp)