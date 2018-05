On a croisé Emmanuel Macron en visite au château de Voltaire

On les a vus! Le président de la République française, Emmanuel Macron, rieur, voire fougueux, s’autorisant un petit bond sur la pelouse des jardins de Voltaire après avoir salué les officiels. Et sa Brigitte, souriante et élégante. «En slim noir et veste verte», apprend-on ce jeudi matin, à 10 h 38, grâce au groupe WhatsApp informant les journalistes à l’occasion de cette visite présidentielle, pour l’inauguration du château de Voltaire à Ferney qui vient d’être restauré. 10 h 39, un «rectif’» tombe: «bleu pétrole». On ne va pas tarder à juger de visu.

Tandis que les 200 à 300 invités officiels patientent alignés en rang d’oignons, le président et sa femme s’offrent un bain de foule. Seuls les médias du pool, reconnaissables à leur carton rouge autour du cou, sont autorisés à coller aux basques des Macron. Les autres tenteront plus tard de récupérer les rushs sonores de leurs confrères privilégiés. De quoi découvrir a posteriori l’accueil chaleureux des Ferneysiens.

Ils sont 250 à se presser derrière des barrières pour souhaiter la bienvenue au président. Selon «Le Dauphiné Libéré» , 250, c’est aussi le nombre de CRS et de gendarmes mobiles postés dans la commune. Grâce à un enregistrement de vingt-trois minutes généreusement cédé, on entend les Ferneysiens, ravis, lancer à leur président: «Ne lâchez rien». Sur la bande, les demandes se succèdent, plutôt éclectiques. «On compte sur vous pour la transition énergétique», lui lance l’un. Un autre crie: «Ne changez pas le nom de la Macédoine.»

Sous les applaudissements

D’autres lui font part d’un souci de santé, d’un problème fiscal ou lui prodiguent un conseil de lecture. Les applaudissements et bravos pleuvent. Une fillette pleure d’émotion. «J’ai une admiration folle pour votre politique, pour votre détermination», affirme sa voisine, plus âgée mais non moins émue. Il n’y a visiblement pas que des Ferneysiens dans l’assistance. «On vous attend en Suisse. C’est un pays plein d’inspiration», relève une jeune femme.

Pendant ce temps, dans la cour du château, les journalistes moins chanceux et les officiels grillent sous le soleil. Arborant une cravate rouge, Luc Barthassat ne passe pas inaperçu. Profitant de ces dernières heures en tant que conseiller d’État, il se tient au premier rang. «Ça va être comme le Tour de France, on va attendre longtemps et ils vont passer en deux secondes devant nous», résume une voix sage et féminine.

À quelques centaines de mètres de là, des journalistes tentent de récupérer quelques déclarations présidentielles. Il est question du glyphosate et du soutien réitéré au ministre Nicolas Hulot. Sans négliger le thème du jour. «Le patrimoine, c’est un engagement national, précise Emmanuel Macron. C’est défendre ce que nous sommes, l’identité de notre territoire, de notre histoire. Mais aussi défendre des projets qui créent de l’emploi.» D’où le lancement d’un loto du patrimoine, dont les bénéfices financeront des projets de restauration.

Patrimoine franco-genevois

Pour le château de Voltaire, propriété de l’État, c’est désormais chose faite. Comme le couple présidentiel s’apprête à le constater. «On est très heureux de venir rendre hommage à Voltaire et à son petit paradis où il a passé à peu près vingt ans de sa vie. Là où il a réussi à accueillir toute l’Europe», souligne le président. Le tout aux portes de Genève. Accueilli dans la matinée par François Longchamp sur le tarmac, Emmanuel Macron profite d’une question à la volée de la RTS pour évoquer la relation franco-suisse.

«Nous sommes très heureux d’être là pour honorer un patrimoine commun, commente-t-il. Car, comme vous le savez, Voltaire a passé aussi quelque temps à Genève. Nous vous avons laissé Madame de Staël et Rousseau. C’est une aventure ensemble, une longue histoire d’amitié qui continue avec nos dirigeants, aujourd’hui, entre nos peuples.» On note, avidement, car, plus le chef d’État se rapproche du château, plus ses mots vont se faire rares.

À l’heure de dévoiler la plaque commémorative signalant sa visite des lieux, tout juste prononce-t-il quelques phrases, sans micro. Avant de s’engouffrer dans le château pour en ressortir quarante-cinq minutes plus tard afin d’assister à des lectures, sans faire de discours. «On ne l’a pas entendu et on n’a même pas pu visiter le château», se plaint un élu du coin avant de plier bagage.

Deux ans de travaux et 9 millions d’euros

C’est dans le château ferneysien que le philosophe écrivit le «Traité sur la tolérance». «Ce fut la maison qu’a construite Voltaire pour vivre ses derniers jours et mener ses combats», résume François-Xavier Verger, du Centre des Monuments Nationaux. Voltaire y passa finalement vingt ans. Longtemps propriété privée, la bâtisse est rachetée en 1999 par l’État, qui entreprend de la restaurer de fond en comble.

«Il s’écroulait», témoigne Gérard Paoli, conseiller départemental de l’Ain. Plus de neuf millions sont investis. De la chambre de Voltaire au salon de Madame Denis, tout est réhabilité. Une nouvelle scénographie est mise en place «bénéficiant de prêts et d’un travail avec nos amis genevois des Délices», précise François-Xavier Verger. «À travers les fortes collaborations entre le château et la Bibliothèque de Genève, c’est l’héritage rousseauiste et voltairien que nous cultivons ensemble», abonde Sami Kanaan, magistrat chargé de la Culture en Ville de Genève.

Aux yeux de la directrice de l’Office du tourisme du Pays de Gex, Laure Valette, la restauration de ce «joyau» ouvre d’importantes perspectives. «Les Genevois vont pouvoir venir le visiter, eux qui, pour le moment, viennent surtout à Leclerc ou Carrefour», conclut, taquin, Gérard Paoli. M.P. (24 heures)