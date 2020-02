Opération séduction d'un Macron «écolo» au secours du Mont-Blanc

«Le Léman Express sera étendu»

Cette fois-ci, il n’y a plus de doute. Emmanuel Macron l’a annoncé lors d’une brève conférence de presse, en présence d’élus locaux: «Nous avons décidé l’extension du Léman Express» jusqu’à la gare Le Fayet à Saint-Gervais-les-Bains, au pied du Mont-Blanc. Plus précisément, il s’agit d’augmenter la cadence sur ce tronçon ferroviaire, pour que son rattachement au RER transfrontalier soit efficace. Fin 2023, il devra y avoir sur cet axe deux trains par heure et par sens, ce qui nécessite de remplacer le système de signalisation manuelle par un équipement automatique.



«L’État mettra 60 millions d’euros, la Région 50 millions et le département 50 millions» pour réaliser «l’indispensable mutation» de la ligne ferroviaire de la vallée de l’Arve, a ajouté le président français. Histoire de lutter contre la pollution qui fait tant souffrir cette région.

Voilà qui rassure Éric Fournier, maire de Chamonix, ainsi que les quatre autres présidents de communautés de communes qui s’étaient fendus le 10 décembre dernier d’une lettre ouverte dénonçant le «contexte d’incertitudes» entourant les travaux de rénovation sur l’axe Annemasse-Le Fayet, jugés indispensables pour «faire basculer les habitants vers le mode ferroviaire». Pour eux, il était «inconcevable que le territoire, qui souffre déjà de sous-investissement chronique dans le ferroviaire depuis 50 ans, subisse ce gel de crédit!»



Curieusement, c’est le maire de Saint-Gervais-les-Bains, Jean-Marc Peillex, qui semble le moins enthousiaste. Il n’est pas convaincu, lui, que la population et les touristes abandonneront les véhicules privés. «Le train, c’est bien si vous restez sur la colonne vertébrale (ndlr: le long de la ligne), mais dès que vous devez vous rendre à 10 kilomètres d’une gare, vous allez avoir besoin d'une voiture. Nombreux sont ceux qui vont préférer faire tout le trajet avec un seul moyen de transport.»



Emmanuel Macron a aussi annoncé plus d’efforts financiers pour encourager les gens à changer leurs vieilles chaudières à bois et acquérir des voitures plus propres. Quant aux poids lourds les plus polluants, qui traversent le tunnel, ils seront interdits dès juillet. A.A.