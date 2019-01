«Opposer fin du mois et fin du monde, c’est simpliste et réducteur»

Après le mouvement des «gilets jaunes», voici maintenant le foudroyant succès d’une campagne pour la justice climatique, intitulée «L’affaire du siècle». Elle est soutenue par une pétition qui a récolté près de deux millions de signatures depuis le 18 décembre dernier.

Cette pétition appuie l’action en justice lancée par quatre organisations – la Fondation pour la nature et l’homme de Nicolas Hulot, Oxfam France, Greenpeace France et Notre affaire à tous – qui dénoncent l’«inaction» de l’État français en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Elles saisissent le Tribunal administratif de Paris pour que la justice contraigne la France – sous astreinte de 100 000 euros par jour – à respecter ses engagements en la matière. C’est une première en France. Mais le recours à ce genre de procédures devient de plus en plus fréquent dans le monde (lire encadré). La «Génération Climat» donne donc de la voix. Entretien avec Marie Toussaint, présidente de l’une des associations à l’initiative de cette action, Notre affaire à tous, et juriste en droit international de l’environnement.

La justice est-elle le bon terrain pour cette bataille?

Dans d’autres pays, le juge a décidé de contraindre les politiques. Le juge français a d’ailleurs déjà reconnu les carences de l’État dans plusieurs cas de santé et d’environnement, notamment l’amiante, le sang contaminé, la pollution des sols… Nous mobilisons la force du droit pour sauver le climat. Nous agissons par tous les moyens nécessaires car la situation est grave. Et le fait de rendre les gouvernements responsables juridiquement de leurs actes en matière d’action climatique est un nouveau levier, de plus en plus décisif, à la disposition des citoyens. Derrière l’action juridique – qui peut paraître impérieuse – je considère qu’il s’agit surtout d’une volonté d’idéal, une aspiration à autre chose qu’un monde funeste écrit à l’avance. La France est le pays où sont nés les droits humains. Si elle veut respecter cet héritage, elle doit tenir compte de la dégradation de l’environnement. Aujourd’hui, le texte de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 intégrerait la protection face aux dérèglements climatiques!

Comment allez-vous capitaliser sur ce succès populaire en termes politiques, voire électoraux?

Le succès de la pétition laffairedusiecle.net révèle une aspiration civique. C’est une réappropriation démocratique. Cette vague sans précédent sonne la fin des grands discours sans engagements concrets. Citoyennes et citoyens attendent désormais des actes. Ce que j’appelle la «Génération Climat» a décidé de prendre pleinement son destin en main. La responsabilité de nos associations, c’est d’abord de mener à bien la démarche juridique engagée et d’obtenir des actes concrets pour protéger le climat. Nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité; elle s’inscrit à plus long terme que les futures échéances électorales.

Les «gilets jaunes» visaient la taxe sur le carburant, c’est-à-dire une mesure écologique. Entre cette action et la vôtre, peut-il y avoir convergence?

La taxe carbone a été le détonateur d’une mobilisation ayant pour cibles principales l’injustice sociale et fiscale. Des cibles qui sont également les nôtres. Ce que nous avons pu retenir des discours des «gilets jaunes», c’est qu’ils étaient également sensibilisés et préoccupés, parfois au premier plan, par la question de la dégradation de l’environnement.

Il serait simpliste et réducteur d’opposer fin du mois et fin du monde. L’injustice sociale nourrit la dégradation de l’environnement, les plus riches détruisent la planète: 10% de l’humanité émet 50% des émissions de gaz à effet de serre et seulement 25 firmes et leurs filiales sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1988. Le réchauffement climatique accroît les inégalités et les injustices. Nos terroirs disparaissent; les plus pauvres souffrent en premier des pollutions; ils habitent, par exemple, les zones inondables. Combattre pour la justice sociale, c’est aussi œuvrer en faveur de la justice climatique; c’est ce que portent nombre de «gilets jaunes».

(24 heures)