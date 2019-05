Paris a vibré au rythme d’un 1er Mai violent mais maîtrisé

Sept mille cinq cents policiers mobilisés, 20 stations de métro fermées, la ville sillonnée de véhicules CRS toutes sirènes hurlantes, l’ambiance à Paris était tendue mercredi pour la célébration du 1er Mai. Rien à voir avec les manifs désormais rituelles des «gilets jaunes» du samedi. Et rien à voir avec les autres manifestations de la Fête du travail, qui se sont déroulées dans le calme dans le reste du pays. Paris était sous tension, et entre la tour Montparnasse et la place d’Italie, l’atmosphère était parfois difficilement respirable, tant au figuré qu’en raison des gaz lacrymogènes.

Car c’est sur ce tracé que convergeaient tous les regards, où était annoncée la manifestation unitaire des syndicats (emmenés par la CGT mais sans la participation de la CFDT), auxquels s’étaient ralliés les «gilets jaunes» et, de manière plus officieuse, les «black blocs»… Combien étaient-ils? 28'000, selon une estimation visiblement basse du Ministère de l’intérieur? Plus vraisemblablement 40'000 selon un décompte indépendant opéré par une dizaine de médias. En gros, c’est le double de la manifestation du 1er Mai de l’année dernière – une bonne mobilisation, sans être remarquable. À l’échelle du pays, le ministère annonce 164'000 manifestants et la CGT 310'000.

Enjeu sécuritaire

En dehors de la mobilisation, l’enjeu principal était sécuritaire: allait-on assister, comme l’an passé, aux scènes de guérilla urbaine promises par les «black blocs»? À en juger par le déroulement jusque dans la soirée, cela n’a pas été le cas. Pourtant, on était loin d’une manifestation calme et joyeuse.

En début d’après-midi déjà, bien avant que le cortège ne s’ébranle, on ne comptait plus les pluies de grenades lacrymogènes ou les charges de CRS dans la foule, pour disperser un bloc d’ultras ou tenter d’arrêter un individu violent. Difficile de distinguer les manifestants pacifiques des autres, la plupart portent des masques et des lunettes de protection, tous critiquent les méthodes policières qu’ils jugent disproportionnées et souvent les moins violents sont ceux qui crient le plus: «Je suis pacifiste, je ne tuerais pas une mouche, mais là j’enrage», s’écrie un jeune homme que sa compagne s’efforce de retenir.

Jusqu’au démarrage du cortège, l’ambiance est particulièrement tendue. C’est d’ailleurs à ce moment-là que Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, doit être évacué pour éviter un affrontement entre la police et les «black blocs».

Pas de convergence

Enfin le cortège s’ébranle, et la tension baisse. Entre syndicalistes et «gilets jaunes», la foule est mélangée, mais il est difficile de parler d’une véritable convergence. Jean-Pierre vient de Normandie, il n’a jamais participé au 1er Mai et, s’il estime qu’il est une bonne chose que les syndicats «soutiennent notre parole», il affirme brutalement ne pas avoir confiance en eux.

Il est vrai que le service d’ordre du syndicat tente de canaliser le cortège, mais il est débordé et quand le speaker du camion officiel scande «Les patrons licencient, licencions les patrons!», personne ne reprend dans la foule. En revanche, les chants des «gilets jaunes» font un carton et le cri de ralliement des activistes, «Aha, aha, anticapitalistes!» s’élève de toutes les gorges. Pourtant l’ambiance s’est apaisée, et Michel, un syndicaliste de Sud PTT, s’émerveille d’une foule qu’il n’a jamais vue: «Le 1er Mai généralement, c’est la chasse gardée des syndicats et des travailleurs organisés, explique-t-il. Mais regardez, il y a des gens qu’on ne voit jamais, pourtant c’est des gens qui bossent, ça se voit. Cette fois-ci, c’est aussi la fête des travailleurs non organisés.»

Pendant ce temps, en tête de cortège, les violences ont repris et par endroits les affrontements avec la police sont soutenus. Pourtant les destructions de voitures ou de vitres de magasins semblent limitées. Place d’Italie, quand les manifestants arrivent, des activistes tentent de se regrouper. La police les en empêche et, par une technique de groupes très mobiles qui fondent sur une personne avant de se replier, elle arrête les plus violents. En fin d’après-midi, sur 380 arrestations opérées dans toute la France, 330 avaient eu lieu à Paris.

La dissolution de la manifestation se faisait dans le calme aux environs de 20 h, alors que, dans l’opposition, on critiquait l’«incompétence» du gouvernement qui ne prévoit pas «le dispositif adéquat» (Jean-Luc Mélenchon) et qui «porte la responsabilité des violences» (Marine Le Pen). (24 heures)