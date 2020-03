Paris éteint ses lumières et apprend à vivre confinée

Imaginez le Paris de vos rêves: il est 13h et sous un caressant soleil printanier, le boulevard Saint-Germain vous est réservé à vous seul. Vous faites quelques pas et le quartier de l’Odéon, désert, offre un calme apaisé. Plus loin, le quai Conti est vierge de toute circulation et se traverse les yeux fermés, les bords de Seine, le Marais, la cour du Louvre ou la tour Eiffel déploient leur monumentalité sans qu’un seul touriste – pas un seul! – ne gâche la vue. Et puis le silence… Ni coup de klaxon ni sirène, juste parfois le murmure d’une voiture qui passe ou le chuintement d’un bus, vide de passagers… Eh bien, ce Paris-là existe. Il est devenu le cauchemar des Parisiens.

Cauchemar, à vrai dire, est un grand mot. D’abord parce qu’on y est entrés lentement, à petits pas réticents. Lundi à midi, heure officielle de l’entrée en confinement, les rues de Paris offraient encore un aspect presque populeux. Ce n’était pas la presse habituelle, mais beaucoup de gens trimballaient des paniers de nourriture et devant les boucheries ou les supermarchés, des files de clients patientaient. Plus de 60 personnes devant un Leader Price. Au marché de Belleville, réputé le moins cher de la ville, les acheteurs se pressaient au coude à coude, et la police, pourtant présente, n’osait pas intervenir.

Par une sorte d’inversion du quotidien, des endroits généralement noirs de monde comme la butte du Sacré-Cœur ou la place du Tertre étaient déjà déserts: le Paris touristique, lundi, est le premier à s’être vidé.

Vingt-quatre heures plus tard, mardi midi, tout a changé! Il reste encore des gens dans la rue, mais beaucoup moins, et la circulation a chuté. Pas encore assez aux yeux de la police. Place de la République, ils sont une demi-douzaine à contrôler les passants. Une adolescente les quitte, en pleurs, elle vient de recevoir une amende de 135 euros. «On a déjà distribué une vingtaine d’amendes ce matin, avant c’était 38 euros, mais depuis une heure on est passé à 135», explique un policier.

Pour eux, la règle est simple: quiconque ne porte pas sur lui l’«attestation de déplacement dérogatoire» dûment remplie et signée est mis à l’amende. C’est un document qu’on trouve sur internet et qu’on remplit sur l’honneur pour chaque sortie, justifiant s’il s’agit d’un déplacement professionnel, ou pour des achats de première nécessité, ou un motif impérieux qu’il soit de santé ou familial, ou encore pour faire de l’exercice. «Mais attention, un jogger, même en survêtement, s’il n’a pas la feuille, on le met à l’amende. Il n’y a que l’argent qui fait réfléchir, et le bouche-à-oreille fera vite changer les choses», affirme le policier. Sa collègue intervient: «Regardez, il y a encore trop de gens dans les rues, il faut que la règle soit mieux respectée.»

Quelqu’un qui ne la respecte pas, c’est Nathalie – et pour cause. C’est une sans-abri qu’on croise un peu plus loin, assise sur un banc, ses paquets autour d’elle. «Vous avez quelques pièces? Les clients sont rares aujourd’hui.» Elle, son domicile, c’est la rue: «Les abris, je n’y vais pas, c’est trop sale.» Alors le confinement… «La police m’a déjà contrôlée ce matin, j’avais pas cette feuille d’attestation, mais ils voient bien à qui ils ont affaire. Il paraît qu’on n’ose plus s’asseoir sur les bancs, j’espère qu’ils vont nous laisser.» Un véhicule de police passe sans s’arrêter… soupir de soulagement.

À la gare du Nord, l’ambiance est sépulcrale: tout est fermé, sauf la pharmacie. Des petits groupes de voyageurs attendent, à distance les uns des autres: un couple de Français qui revient du Japon, un étudiant de Londres, un Allemand qui rentre chez lui… Devant la gare, un kiosquier indépendant dit son étonnement: «Il n’y a vraiment personne, ça fait bizarre. Vous êtes mon troisième client depuis ce matin.»

Partout, les parcs et jardins sont fermés «jusqu’à nouvel ordre». Au jardin du Luxembourg, de nombreux joggers privés de leur terrain habituel font le tour des grilles sur le bitume: mauvais pour les genoux, bon pour les poumons. Un policier demande mon attestation. Il trouve qu’il y a encore trop de monde: «Regardez ceux qui courent, parfois ils sont ensemble, ce n’est pas prudent.»

Quoiqu’il en soit de ce zèle honorable, la ville offre véritablement un visage qu’elle n’a jamais eu. Rue Mazarine, Mourad attend des pizzas devant une échoppe pour les livrer. «Il n’y a pas beaucoup plus de travail que d’habitude, mais par contre pour circuler, c’est le paradis!» Des craintes pour sa santé? «Si je ne travaille pas, je ne gagne rien. Et puis on est prudents, on garde les distances.»

Dernière étape, le métro. Et là, c’est encore plus frappant qu’en surface: les stations sont vides, les quais déserts, les rames si peu occupées qu’il est facile de se tenir à distance. Il subsiste juste, dans les couloirs, cette familière et subtile odeur d’urine. Paris sera toujours Paris.