Paris fête les 75 ans de sa Libération

«Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! mais Paris libéré !»: 75 ans jour pour jour après le célèbre discours du général de Gaulle, la capitale commémore à nouveau dimanche la fin de quatre ans d'occupation nazie.

Amid the Nazi occupation of Paris, the Resistance hid in tunnels and used false identities. Their role in the liberation of the French capital 75 years ago is being celebrated this weekend @elaine_ganley https://t.co/MQgMQqAlbC pic.twitter.com/3Xh4Rnrjoq