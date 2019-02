Paris se renfloue à la Saint-Valentin

Bienvenue à la «Soirée Love 2019». De quoi s’agit-il? Du show spécial Saint-Valentin au Crazy Horse? La nouvelle revue du Paradis Latin? Pas du tout. Les paillettes ne sont plus à la mode. Pour s’aimer, il faut se cultiver. Au Musée Rodin, «lieu le plus romantique et enchanteur de Paris», comme le précise son site web, les amoureux pourront admirer en connaisseurs le «Baiser», «L’Eternel printemps» et la «Danaïde». La «Soirée Love» propose aussi, pour 20 euros, la visite des dessins de Rodin célébrant le corps de la femme, ainsi que des «surprises».

A lire également: Les amoureux se ruent encore sur les roses rouges

Les tourtereaux à court d’idées pourront aussi lire des lettres de Rodin à sa chère Camille Claudel. «Je t’embrasse les mains mon amie, toi qui me donnes des jouissances si élevées, si ardentes, près de toi, mon âme existe avec force et, dans sa fureur d’amour, ton respect est toujours au-dessus.» Il manque peut-être à l’exposition un avertissement sur les hauts et surtout les bas de l’histoire d’amour tourmentée d’Auguste et Camille. Les 800 places ont été vendues, un record pour cet événement.

La Saint-Valentin tombe à pic pour les musées parisiens, comme pour les hôtels et les restaurants. Depuis le mois de novembre, depuis le début de la crise des «gilets jaunes», les affaires sont mauvaises. «Dans les quartiers proches du centre, les restos parisiens ont subi une baisse de fréquentation de 35%», déplore Nicolas El-Hakim, vice-président des restaurateurs franciliens (Union des métiers et industries de l’hôtellerie). Les fameux samedis de manif ont tout emporté avec eux, notamment la clientèle étrangère. Et janvier, traditionnellement peu rentable, se contente des repas de Nouvel-An des entreprises, qui s’étalent sur le mois comme les vœux des ministres.

D’où l’importance cruciale de ce 14 février: ramener la clientèle. Les amoureux d’abord. Et puis le reste de la famille. «La Saint-Valentin, c’est le deuxième pic de l’année, après le 31 décembre», confirme M. El-Hakim. 60% des restaurants concoctent des menus particuliers, où le homard et le foie gras sont rois. L’addition est-elle pour ces messieurs? «Non, plus aujourd’hui. C’est souvent fifty-fifty.»

Complet sur la Seine

Les croisières sur la Seine font aussi le plein. Pour 215 euros, les Bateaux Parisiens offrent une «vue imprenable sur la capitale de l’amour», avec un menu où le quasi de veau façon Rossini se marie avec un chou «pomme d’amour». Trop tard, «c’est complet depuis plusieurs jours», lâche, comme une évidence, Nicolas Poncy, responsable presse de la société Sodexo. Les Bateaux Parisiens doivent-ils aussi se refaire après des mois douloureux? On ne parle pas chiffres dans l’univers fluide des croisières.

S’il y a un commerce parisien qui fait ses affaires à la Saint-Valentin, c’est bien celui du «développement durable du couple». L’intitulé suggère des séances de psychothérapie conjugale ou des ateliers de cuisine à deux. Une des boutiques pratiquant le «développement», Passage du Désir, se trouve dans le très business quartier des Halles. Accueil feutré, conseils pointus. Produits… coquins. Tel ce «stimulateur clitoridien sans contact et en format mini avec six vitesses d’aspiration et d’ondes de pression. Orgasme à emporter», précise l’étiquette.

La veille de la fête des amoureux, le magasin est bien rempli, femmes autant qu’hommes. «Pour nous, la Saint-Valentin, c’est Noël plus la Fête des mères», résume Cha. Le jour J. Les meilleures ventes? Les sex-toys connectés, les huiles de massage et les «sexy surprises». Sex shop? «Mais non, love store», assure Cha. Ou l’amour dans un lieu ouvert, où l’on vient pour perpétuer et faire durer le couple. (24 Heures)