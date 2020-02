Penelope Fillon sort du silence: «C’est lui qui décidait»

Depuis le début de l’affaire, c’est le personnage-clé, celle qui est au cœur de toutes les interrogations mais qu’on n’avait jusqu’à présent jamais entendue. Jeudi, Penelope Fillon est sortie du silence, de cette petite voix faible qui oblige la présidente à lui rappeler de parler «bien en face du micro».

Le tribunal passe d’abord en revue ses fonctions quand elle travaillait comme assistante parlementaire pour son époux. Son domaine, c’était la Sarthe, la circonscription de son mari, là où elle habitait : «On recevait énormément de courrier à la maison et je faisais des petites revues de presse locales pour qu’il soit au courant des événements dans chaque village. J’établissais aussi des fiches quand il allait à des manifestations locales.» Combien d’heures par semaine cela représentait-il ? «Je ne peux pas répondre, je n’en ai pas le souvenir exact.» -Comment fixiez-vous le montant de la rémunération ? -C’est mon mari qui le faisait. -À un moment, votre salaire a baissé de 30%, puis il est remonté, pourquoi ? -Je ne sais pas, c’était sa décision et je ne réclamais pas. «Oui, vous ne vouliez pas l’assigner aux prud’hommes», plaisante la présidente D’ailleurs, le salaire était plus élevé que la moyenne des assistants de l’Assemblée nationale. «Je ne le savais pas, j’ignorais cette fourchette.» Et les primes exceptionnelles qu’elle touchait ? «Je n’ai pas demandé pourquoi.» Bref, chez les Fillon, c’est François qui décidait, et les procureurs voient presque en elle une victime: «Madame, nous avons mal pour vous de ce côté-ci de la barre. Sachez que nous compatissons et mesurons combien l’exercice est difficile pour vous», commencent-ils par s’excuser.

Mais la traque continue : - Vous preniez des congés ? - Oui. - Pourtant, à la fin des contrats, vous les touchiez en congés non payés. - Je pensais que l’Assemblée nationale s’en occupait. - Comment aurait-elle pu, vous ne les aviez pas déclarés ? - C’est une négligence de ma part. Mon mari s’en occupait et je n’ai pas regardé de plus près.

On évoque aussi un document rédigé par la secrétaire de François Fillon deux jours avant une audition de police de Penelope et qui a des apparences de pense-bête destiné à lui rappeler les activités qu’elle avait exercées. «M. Fillon ne cesse de dire que vous étiez sa principale collaboratrice, pourquoi est-ce la secrétaire qui écrit ce document? Vous auriez dû tout savoir, mieux qu’elle!» - Arrêtez cette comédie, intervient l’avocat de la défense. - Ce n’est pas de la comédie. Je suis en empathie totale avec votre cliente, peut-être même plus que vous, rétorque le procureur, dans une envolée plus lyrique que convaincante.

Pour calmer les esprits, la présidente propose une interruption de séance. À la reprise, c’est au tour de François Fillon, qui commence par vider son cœur dans une déclaration préliminaire: «Madame la présidente, j’ai été condamné sans appel par un tribunal médiatique. Le but était clair: m’empêcher de concourir à l’élection présidentielle et réduire la place du mouvement de pensée que je représente. Ces dégâts sont irréversibles. Maintenant, il y a mon honneur et celui de mon épouse, c’est cela que nous allons défendre.»

Autant le témoignage de sa femme paraissait fragile, autant le sien est acéré. La rémunération de Penelope? «Oui, c’était une variable d’ajustement en fonction de l’enveloppe disponible.» L’aveu peut sembler accablant, car François Fillon reconnaît qu’il payait sa femme autant qu’il le pouvait, mais il ajoute que c’était «en fonction des règles de l’Assemblée nationale». Et à toutes les questions qu’on lui pose, sur l’utilité de Penelope ou sur l’organisation de son travail, il a toujours la même réponse: «La justice n’a pas à s’immiscer dans les choix d’un parlementaire.»

Et il ajoute avec hauteur: «Cela s’appelle la séparation des pouvoirs.» Sa défense est ainsi marquée, nul doute que ce sera sa ligne Maginot tout au long du procès.