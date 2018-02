Perpétuité pour l'attaque près d'une mosquée

La justice britannique a condamné vendredi à la prison à perpétuité l'homme qui avait lancé une camionnette contre des musulmans à proximité de la mosquée de Finsbury Park à Londres en juin 2017. L'attaque avait fait un mort et douze blessés.

L'accusé, un Gallois de 48 ans, avait plaidé non coupable, expliquant qu'il était seulement le passager du van, conduit par un autre homme. Les jurés ont toutefois jugé «inventée» l'existence d'un complice qui aurait été au volant au moment de l'attaque. La peine a été assortie d'une période de sûreté de 43 ans. «Il s'agissait d'une attaque terroriste. Vous avez cherché à tuer», a affirmé la juge à l'énoncé du verdict, qui clôt neuf jours de procès devant le tribunal londonien de Woolwich. Elle a affirmé que l'homme s'était «rapidement radicalisé». «Votre état d'esprit était d'une haine malveillante», lui a-t-elle soutenu.

Selon l'accusation, ce père de quatre enfants, sans emploi et sans ami proche, était «obsédé» par les musulmans et s'était radicalisé dans les semaines précédant l'attaque. Il «a prévu et conduit cette attaque en raison de sa haine des musulmans», avait commenté jeudi la représentante du parquet, Sue Hemming, jugeant son récit «pas convaincant» face au «poids écrasant des preuves». «Nous avons été clairs tout au long du procès sur le fait qu'il s'agissait d'une attaque terroriste et il doit maintenant faire face aux conséquences de ses actions», avait-elle ajouté.

Cette attaque était survenue dans un climat d'extrême fébrilité au Royaume-Uni, après trois attentats en trois mois, à Londres et Manchester, ayant fait 35 morts et revendiqués par le groupe djihadiste Etat islamique (EI). (afp/nxp)