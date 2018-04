Pourquoi la bataille du rail est capitale pour Emmanuel Macron

C’est parti pour trois mois de perturbations. Avec le même cortège d’images à venir. Des usagers en galère. Des syndicats en colère. Et des politiques qui vanteront leur désir de «faire». Jusqu’en juin, les trains de la SNCF rouleront par intermittence. Deux jours de grève, trois jours de service. Une manière pour les cheminots de tenter de tenir jusqu’à l’été. Dès mardi, alors que débute ce mouvement «perlé» inédit, le trafic est extrêmement perturbé, avec seulement un TGV sur huit en circulation et des trains régionaux très affectés. Le taux de grévistes atteint 34%. Covoiturage, télétravail, auto-stop: les Français recourent au système «D».

La crainte de la privatisation

Après la réforme du travail, passée sans démonstration massive des opposants, le gouvernement veut profiter non pas d’un même état de grâce (il n’y en a jamais eu) mais d’une même fenêtre d’opportunité (l’opposition ne s’est pas encore reconstruite) pour moderniser la SNCF et ainsi la préparer à la concurrence. Une dette massive, un manque d’investissements dans les petites lignes: le diagnostic est connu. «Les Français paient de plus en plus cher pour un service qui marche de plus en plus mal», selon la formule du premier ministre, Édouard Philippe.

Mais les syndicats craignent que la transformation en société anonyme n’ouvre à terme la voie à une privatisation de la compagnie, même si l’Exécutif s’en défend. «Les cheminots n’ont pas à avoir honte de bloquer le pays», exhorte le chef de la CGT, Philippe Martinez. La disparition du statut spécifique de cheminot pour les futurs embauchés ne passe pas non plus. «Je ne laisserai personne dire que les cheminots sont des privilégiés», prévient de son côté le leader de la CFDT, qui n’est pourtant pas la plus radicale des centrales.

Le gouvernement a pris soin de déminer. L’explosive question des retraites des cheminots a été renvoyée à plus tard. Et des concessions sont déjà faites pour tenter de calmer les ardeurs des grévistes. Leur régime social actuel devrait ainsi rester applicable s’ils partaient à terme pour une compagnie privée.

L’opinion contre la grève

Emmanuel Macron est déterminé à tenir. «Ne vous inquiétez pas!» a-t-il prévenu ce week-end, lors d’un bain de foule au Touquet, ceux qui l’imploraient de ne pas renoncer. Le président joue l’opinion contre les grévistes. Jusqu’ici, celle-ci (surtout à droite) soutient majoritairement la réforme (54%). «On n’est pas dans le cas de figure de 1995, où les Français vivaient la grève des cheminots par procuration», analyse Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop, qui rappelle qu’à l’époque, Jacques Chirac venait d’être élu en promettant de réduire la fracture sociale. «Les Français savent que nous faisons ce que nous avons annoncé», dit-on à l’Élysée. Mais l’Exécutif sait que l’opinion peut se retourner si sa fermeté devait être perçue comme de l’entêtement. Il défend sa méthode: «Les ordonnances, cela veut dire qu’à l’intérieur d’un cadre défini, on peut parler de tout», dit-on dans l’entourage d’Emmanuel Macron.

En automne, La France insoumise avait rêvé d’une revanche sociale après la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon avait espéré un million de manifestants sur les Champs-Élysées pour contrer la réforme visant à flexibiliser le marché du travail. Mais les oppositions politique et syndicale n’avaient pas convergé. Cette fois encore, ni droite ni gauche ne semblent dopées par le mouvement de contestation. «Les seuls qui gagnent en popularité sont Emmanuel Macron et Édouard Philippe», relève Gaël Sliman, président de l’institut Odoxa. Même s’il faut relativiser ce soutien. 54% des Français restent mécontents du chef de l’État.

La réforme de la SNCF est hautement symbolique pour le président français, onze mois après son arrivée au pouvoir. Emmanuel Macron, qui ambitionne de relancer l’Europe, veut montrer que l’Hexagone entreprend les réformes de structure exigées par l’UE. La rigueur budgétaire doit être le gage de bonne volonté pour obtenir le soutien de l’Allemagne à une refondation qu’il a appelée de ses vœux lors du discours de la Sorbonne en septembre dernier. (24 heures)