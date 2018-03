Préférence nationale à la soupe populaire

Comment se fait-il qu’un pays aussi riche que l’Allemagne, où l’État a dégagé en 2017 un excédent de plus de 40 milliards de francs, ne soit pas capable de nourrir correctement sa population? Après la décision de la soupe populaire d’Essen de ne plus accepter les étrangers, ce débat de fond est désormais ouvert outre-Rhin.

Pour en finir avec la «loi du plus fort», le responsable d’une association d’aide alimentaire de la ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a décidé de n’accepter dorénavant que les Allemands munis d’une pièce d’identité.

«Nous voulons que les mamies puissent encore se rendre chez nous», a justifié Jörg Sartor qui dénonce une surpopulation de migrants (75% des bénéficiaires) et surtout un «manque de respect» parmi les plus jeunes. «Les dames âgées et les mamans ne se sentent plus à l’aise. Les Syriens et les Russes allemands sont des profiteurs dans les gènes», a-t-il critiqué, s’attirant une volée de critiques sur des propos jugés xénophobes.

La question qui préoccupe aujourd’hui les Allemands n’est pas tant de savoir si Jörg Sartor est raciste mais de comprendre pourquoi tant de gens sont dans le besoin. Pourquoi ces bénéficiaires de la soupe populaire, qui touchent pourtant des aides sociales et des allocations logement, sont obligés de se bousculer tous les jours pour récupérer gratuitement quelques produits périmés récoltés auprès des supermarchés voisins?

«L’affaire de la soupe populaire d’Essen n’a rien à voir avec la politique des réfugiés. C’est le résultat des erreurs commises ces dernières années dans la lutte contre la pauvreté», dénonce le grand quotidien de la gauche libérale Süddeutsche Zeitung, résumant l’avis de nombreux médias allemands.

Sujet tabou

La précarité n’est pas un sujet nouveau en Allemagne mais reste encore tabou. Alors que plus de 1,5 million d’Allemands sont aidés chaque jour par les banques alimentaires, il a été évité pendant la campagne électorale.

Avec le vieillissement de la population, ce phénomène devrait pourtant encore s’amplifier. «Dans les vingt prochaines années, la pauvreté parmi les personnes âgées va exploser. Aucune catégorie de la population n’est autant concernée par la précarité», s’inquiète Ulrich Schneider, président de l’Union des associations caritative d’Allemagne. «On a développé les bas salaires pour remettre des gens sur le marché de l’emploi. Mais nous sommes en train de préparer une pauvreté de masse», prévient-il.

Plus de 16% des retraités vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. «Avec la spéculation immobilière et la hausse des loyers, ils perdent rapidement du pouvoir d’achat. Leur retraite se réduit comme une peau de chagrin», déplore Sabine Werth, la directrice d’une banque alimentaire à Berlin, qui condamne la décision de ses confrères d’Essen. «Il est inadmissible que certaines catégories de la population soient exclues de la soupe populaire», dit-elle. «L’important c’est le statut de nécessiteux pas la nationalité», a rappelé Jochen Brühl, le président de la Fédération des banques alimentaires (près de 1000 en Allemagne).

Angela Merkel a dû prendre position et condamner publiquement l’exclusion des étrangers de cette soupe populaire. La chancelière a même promis de se rendre sur place pour «se faire une idée précise de la situation». «Il ne faut pas procéder à des différenciations. Ce n’est pas bien», a-t-elle lâché sans plus de commentaire.

Récupération politique

Une partie de la classe politique n’a pas hésité à lui embrayer le pas pour récupérer l’affaire dans une surenchère de déclarations. Confirmant le virage populiste de sa formation, la cheffe du groupe parlementaire de la gauche radicale (Die Linke), Sarah Wagenknecht, n’a pas condamné la discrimination en justifiant un «appel au secours» qui ne serait pas du racisme. «C’est bien le gouvernement qui a décidé d’accueillir des réfugiés et laisse les communes seules avec leurs problèmes», a-t-elle ajouté.

Quant aux ultra-conservateurs bavarois (CSU), ils ont instrumentalisé l’affaire pour tenter de récupérer l’électorat parti vers l’extrême-droite. «L’intégration des réfugiés dans notre pays montre ses limites», a martelé Alexander Dobrindt, le patron des Bavarois au parlement, alors que le scrutin régional approche.

Et le parti d’extrême-droite AfD (Alternative pour l’Allemagne) qui estime que les réfugiés sont responsables de la situation? Il reste très réservé sur ce débat de société. Une stratégie payante: pourquoi réagir quand d’autres responsables politiques font le travail pour vous? (24 heures)