Quatre morts dans les inondations en Espagne

Les pluies torrentielles et inondations qui affectent depuis mardi le sud-est de l'Espagne ont causé vendredi la mort d'une troisième et d'une quatrième personne. Elles ont aussi obligé à évacuer plus de 1500 habitants, selon les autorités.

Conducteurs pris au piège

«Le corps sans vie d'un homme de 36 ans a été découvert entre les localités de La Jamula et Salazar» en Andalousie, ont indiqué sur Twitter les services d'urgences de cette région. Un porte-parole a précisé que sa voiture vide avait d'abord été trouvée puis que le cadavre du conducteur avait été localisé par des pompiers en hélicoptère.

Vendredi matin tôt, un homme - «d'âge moyen» selon les services d'urgence - était mort noyé à Almeria en Andalousie. Il n'avait pu s'extraire d'une voiture prise au piège dans un tunnel «inondé en quelques minutes en raison de la grande quantité d'eau tombée», selon la mairie de la ville.

Un policier a pu sauver deux autres personnes dans ce véhicule, mais cet «occupant est resté (coincé) dans la voiture», a déclaré le maire, Ramon Fernandez-Pacheco à la radio Cadena Ser.

Jeudi, les autorités avaient déjà annoncé qu'un homme de 61 ans et sa soeur de 51 ans étaient morts dans leur voiture emportée par les eaux, sur le territoire du village de Caudete, dans la région de Castille-La-Manche.

WATCH: Rescue efforts are underway in southern Spain Friday after a third person died due to a series of floods from heavy rainfall; the floodwaters are sweeping away cars and forcing hundreds to evacuate, including from submerged highways. pic.twitter.com/WoRKa2TFWY — CBS Evening News (@CBSEveningNews) September 13, 2019

Records de pluviométrie

Certaines parties du sud-est de l'Espagne ont battu ces derniers jours des records en matière de pluviométrie, ce qui a fait déborder des cours d'eau.

Plus de 1500 personnes ont été évacuées et 74 routes fermées vendredi du fait des inondations, a indiqué à la presse le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska. Il a précisé que des centaines de militaires de la Sécurité civile étaient mobilisés pour les opérations de secours.

Sauveteurs en jet-ski

Des images vidéos diffusées par les services d'urgence montraient des sauveteurs se déplaçant en jet-ski sur une autoroute inondée, des flots d'eau brune traversant des rues, ou encore des voitures emportées ou submergées.

Dramatic footage captured the moment a man was rescued from a flooded traffic tunnel in Spain. Torrential rainfall has caused mass flooding in the southeastern region of the country, claiming the lives of 3 people. pic.twitter.com/geeh1nKf9j — Pattrn (@pattrn) September 13, 2019

L'aéroport de la ville de Murcie est resté fermé. Par ailleurs, 22 vols prévus à destination de Palma, sur la très touristique île de Majorque, ont été déviés vers d'autres aéroports espagnols, a indiqué le gestionnaire d'aéroports Aena.

L'aéroport régional d'Almeria a également été clos pendant plusieurs heures, obligeant à annuler deux vols et à en dévier deux vers Malaga, selon Aena.

Dans la seule région de Valence, près de 536'000 élèves ont été dispensés de classe, selon le gouvernement régional. Les écoles sont restées fermées dans toute la région de Murcie et dans plusieurs localités de la province d'Almeria, selon le ministère de l'Intérieur. (afp/nxp)