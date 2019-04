Qui se cache derrière la présidentielle en Ukraine?

Est-ce un duel entre le président actuel Petro Porochenko et le comédien Volodymyr Zelensky? Ou un affrontement entre les oligarques qui les soutiennent? La campagne du second tour des présidentielles en Ukraine est rythmée d’accusations en tout genre, mêlant alcoolisme et autoritarisme, toxicomanie et incompétence. Mais aucun effort de diffamation n’est pris autant au sérieux que l’idée de puissances obscures qui tireraient les ficelles des candidats depuis les coulisses.

En filigrane, une petite dizaine d’oligarques, des personnalités devenues fabuleusement riches de manière illégale dans le démantèlement chaotique de l’URSS. Ils président aux destinées du pays depuis son indépendance. «Ils ont toujours été là», avance le politologue Mikhaylo Minakov. «Ils inventent des partis politiques, contrôlent des médias, influencent la justice et se servent de l’État pour préserver leurs intérêts.» Ils sont décriés comme les principaux vecteurs de la corruption et de la faiblesse des institutions. «Comme à chaque élection, ils ont évidemment beaucoup d’intérêts en jeu», poursuit Mikhaylo Minakov. Reste à savoir qui soutient qui.

Le roi Porochenko

Dans le cas de Petro Porochenko, l’analyse semble aisée: l’homme est son propre oligarque. Milliardaire avant son élection en 2014, le chef de l’État est à la tête d’un vaste empire, de la confiserie à la banque en passant par la production automobile. Sa promesse de vendre ses actifs n’a été que partiellement tenue. Petro Porochenko a vu ses revenus augmenter pendant sa présidence, notamment grâce à des dividendes de sociétés prospères. Il est soupçonné de conflits d’intérêts dans la multiplication de ses magasins de confiserie ou dans l’obtention de juteux contrats de chantiers navals. Son entourage a récemment été mis en cause dans une enquête de corruption dans le secteur de la défense.

Petro Porochenko a aussi usé de l’influence de la présidence pour intensifier sa collaboration avec plusieurs autres représentants de l’oligarchie post-soviétique. Il aurait ainsi pris le contrôle de plusieurs médias de concert avec Viktor Medvetchouk, éminence grise du Kremlin en Ukraine et ami personnel de Vladimir Poutine. Il aurait permis à Rinat Akhmetov, l’homme le plus riche du pays, de s’aménager une marge de manœuvre appréciable dans des contrats d’importation de charbon. Sur la chaîne de télévision de l’oligarque, le temps d’antenne accordé à Petro Porochenko atteste de son soutien dans la campagne. La première dame, Maryna Porochenko, y a même eu droit à une tranche horaire matinale pour donner des cours d’aérobic. Malgré les promesses de transparence de Petro Porochenko, «il ne fait aucun doute qu’un second mandat prolongerait ces accords, au détriment de réformes de fond», commente Nikita Potourayev, consultant politique de la campagne du comédien Zelensky.

L’aiguillon Zelensky

Une perspective incertaine, dans la mesure où l’outsider Volodymyr Zelensky est crédité d’une large avance dans les sondages. Pour autant, son arrivée au pouvoir ne promet pas une rupture avec le système. Bien que le candidat nie tout lien direct avec l’oligarque Ihor Kolomoïsky, un milliardaire ennemi juré de Petro Porochenko aujourd’hui domicilié entre Tel-Aviv et Genève, l’oligarque a mis à sa disposition de sérieux moyens: sa chaîne de télévision 1+1, un de ses anciens gardes du corps, son avocat et, visiblement, de l’argent. Plusieurs enquêtes de journalistes ont prouvé que les deux hommes s’étaient rencontrés régulièrement ces dernières années.

Sous Petro Porochenko, Ihor Kolomoïsky a perdu le contrôle d’entreprises énergétiques et de la première banque d’Ukraine, PrivatBank. «Il ne cache pas sa soif de revanche et soutient la candidature de Volodymyr Zelensky», éclaire le député d’opposition Sergueï Lechtchenko. Le comédien ne serait néanmoins pas «sous l’influence» de l’oligarque, et serait en mesure de «mener sa propre politique une fois élu», assure ce dernier. Les grandes lignes du programme de Volodymyr Zelensky prévoient un renouvellement radical des élites politiques et une lutte sans merci contre la corruption.

Pour Nikita Potourayev, Ihor Kolomoïsky serait prêt à un changement de système dramatique, au même titre que d’autres oligarques ukrainiens. «Le renforcement de l’État de droit serait une manière de légitimer les acquis des vingt-cinq dernières années.» Tout en précisant: «On ne peut faire confiance à aucun oligarque, en réalité. Ils utilisent n’importe quelle faille du système à leur avantage.»

