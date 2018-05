Radicalisé, il tue trois personnes à Liège

Un homme radicalisé, dont l'objectif était d'attaquer la police, a tué trois personnes dont deux policières attaquées au couteau, avant d'être abattu, mardi à Liège, dans l'est de la Belgique, un acte qualifié de «terroriste» par la justice belge.

Après ce triple homicide commis sur une grande artère de la cité francophone, l'homme identifié par les médias comme Benjamin Herman, un délinquant multirécidiviste né en 1982, a brièvement pris en otage une employée d'un groupe scolaire, entraînant l'évacuation des élèves, selon les autorités. Aucun enfant n'a été blessé.

L'enquête a été confiée à un juge d'instruction antiterroriste, et le parquet fédéral doit donner des précisions sur ses premiers éléments mercredi matin lors d'une conférence de presse. Dans un tweet, le Premier ministre belge Charles Michel a dénoncé une «violence lâche et aveugle».

Violence lâche et aveugle a #Liège. Tout notre soutien pour les victimes et leurs proches. Nous suivons la situation avec les services de sécurité et le centre de crise. — Charles Michel (@CharlesMichel) 29 mai 2018

L'enquête a été confiée à un juge d'instruction antiterroriste, et le parquet fédéral doit donner des précisions sur ses premiers éléments mercredi matin lors d'une conférence de presse. «Des éléments vont dans la direction d'un acte terroriste», a simplement indiqué à l'AFP Eric Van Der Sypt, porte-parole du parquet fédéral. «Des éléments vont dans la direction d'un acte terroriste», a simplement indiqué à l'AFP Eric Van Der Sypt, porte-parole du parquet fédéral.

Dans une vidéo amateur, on entend clairement l'assaillant crier «Allah Akbar» en marchant, ce qu'aucune source officielle n'a voulu confirmer mardi. Et l'auteur des images lui répond «Fous-moi le camp» ainsi que des insultes. Dans une autre vidéo amateur, le tireur semble crier «Allah Akbar» («Dieu est grand») en s'en prenant aux policiers. S'ensuit une courte et intense fusillade, à l'issue de laquelle l'homme gît au sol. Des images diffusées par la chaîne privée RTL ont montré l'assaillant abattu étendu sur un trottoir, habillé de noir, avec des baskets blanches, face contre terre.

#Belgique : le moment où la police neutralise l’assaillant de la fusillade de #Liège (Exclusif)

? images violentes ?



En savoir + : https://t.co/oe2ZsDArzi pic.twitter.com/gDskekhiCP — RT France (@RTenfrancais) 29 mai 2018

La fusillade s'est produite vers 10h30 (08H30 GMT). L'assaillant a d'abord porté de «multiples coups de couteau» aux deux policières «agressées par l'arrière», avant de s'emparer de leurs armes de service pour les abattre, a raconté devant la presse le procureur de Liège, Philippe Dulieu.

Fusillade à Liège: l’assaillant s’est emparé des armes des policiers pour les abattre https://t.co/QOiYKHWmec — Le Soir (@lesoir) 29 mai 2018

Contact islamiste

Après avoir subtilisé les armes, utilisées ensuite contre les policières, il a aussi tué une troisième fois en faisant feu contre un homme de 22 ans passager d'une voiture garée à proximité.

Décrit comme un délinquant plusieurs fois condamné pour vols, coups et blessures ou trafic de stupéfiants, Benjamin Herman était incarcéré depuis 2003 mais en permission de sortie lorsqu'il est passé à l'acte mardi. Il avait déjà bénéficié d'une vingtaine de congés pénitentiaires qui s'étaient bien déroulés, d'après le ministre belge de la Justice Koen Geens cité par l'agence de presse Belga.

Selon une source proche de l'enquête jointe par l'AFP, Benjamin Herman était toutefois fiché par la police pour avoir été en contact, lors d'un séjour à la prison de Lantin (est), avec un détenu islamiste, et s'être radicalisé. Il était dans «une fuite en avant» après avoir «commis un meurtre la nuit dernière» à On, entre Marche et Rochefort (sud), a aussi dit cette source.

Selon les médias locaux, un toxicomane de 30 ans a été retrouvé mort à son domicile à On, probablement tué avec un marteau. Mais le parquet de la province belge de Luxembourg, compétent sur cette zone, s'est refusé à établir un lien «à ce stade» avec la tuerie de Liège.

«Atteint à l'artère fémorale»

«Il est clair que l'objectif de l'assassin était de s'en prendre à la police», a déclaré de son côté le chef de la police de Liège Christian Beaupère, lors d'une conférence de presse en fin d'après-midi. Il a précisé que quatre policiers avaient été blessés aux bras et aux jambes lors de l'échange de tirs qui a suivi la prise d'otage. L'un d'eux a été atteint à l'artère fémorale.

Fusillade bld d’Avroy terminée. Les enfants des écoles du quartier sont sains et saufs et en sécurité. 3 personnes ont perdu la vie (2 policiers et le passager d’une voiture). L’auteur de la fusillade a été abattu. Une ligne verte est ouverte au 0800/94.000. @PolicedeLiege #liege pic.twitter.com/jqMTfxk7dH — Ville de Liège (@VilledeLiege) 29 mai 2018

La Belgique, frappée par des attentats djihadistes qui ont fait 32 morts le 22 mars 2016, a été depuis le théâtre de plusieurs agressions contre des militaires ou des policiers. La dernière attaque considérée comme «terroriste» s'est produite le 25 août 2017 : un homme de 30 ans d'origine somalienne a agressé des soldats au couteau, blessant légèrement un d'eux, en criant «Allah Akbar» en plein coeur de Bruxelles. Il a été abattu.

Mais la tuerie de mardi rappelle surtout l'attaque du 6 août 2016 à Charleroi (sud), quand un Algérien vivant en Belgique s'en était pris avec une machette à deux policières devant l'hôtel de police aux cris de «Allah Akbar». Les policières avaient été blessées au visage et au cou, et l'assaillant abattu. Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) avait revendiqué cette attaque.

Consulté mardi, l'Ocam, l'organisme chargé d'évaluer la menace terroriste en Belgique, a décidé de maintenir inchangé le niveau 2 correspondant à une menace jugée «peu vraisemblable». Le niveau qui était fixé depuis trois ans à 3 (menace «possible et vraisemblable») -- voire ponctuellement 4 (menace «imminente») -- avait été abaissé en janvier.

Acte de violence avec un prix élevé pour la police de Liège. Tout mon soutien au corps et aux familles des victimes. — Jan Jambon (@JanJambon) May 29, 2018

#Liège : l’horreur frappe des policiers et des civils.

Toutes nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, à leurs collègues , à leurs proches.

La solidarité est totale avec les forces de l’ordre que nous soutenons pleinement dans leur mission particulièrement difficile. — didier reynders (@dreynders) 29 mai 2018

(afp/nxp)