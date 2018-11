Riga, rescapée des Soviets

«Voyez ce jeune guide et tous ces gens, massés là, qui l’écoutent! Il ne pourrait pas être plus sûr de lui… Ce n’est pas comme moi qui ai grandi à l’époque soviétique et qui m’en trouve complexé.» Un sourire en coin, Yuris Berje, né en 1974, aime incarner son propos pour parler de l’héritage de la Lettonie. Dans les rues aux gros pavés du vieux Riga, il s’arrête chaque dizaine de mètres pour raconter l’histoire des bâtiments. Là, une maison de marchands hollandais du XVIIe témoigne de l’activité florissante de l’époque. Ici, un édifice Art nouveau fin XIXe s’annonce comme un avant-goût de la rue Alberta (lire ci-dessous) où s’alignent des monuments esthétisants.

Plus loin, une plaque de bronze à l’effigie d’un pasteur luthérien letton du XXe déporté par les Soviétiques vient rappeler de quoi il retourne vraiment: parmi les témoignages du passé, celui de l’occupation russe reste extrêmement vivace. Plusieurs musées sont consacrés à cette longue période, du début des années 1940 (ces années-là sont aussi à mettre au compte de l’invasion nazie) à 1991. Parmi eux, celui de l’Occupation ou celui des barricades, au temps de la libération, ou encore celui du KGB (qui rouvrira au printemps). Ils racontent les heures noires de la dictature communiste.

Victimes du libéralisme

Adolescent, Yuris Berje a participé aux nettoyages de la propriété de la famille de sa mère. L’endroit avait été confisqué par les Russes, squatté, puis laissé à l’abandon. La conquête de l’indépendance reste joyeusement dans les mémoires. Mais le tournant vers le libéralisme a aussi fait ses victimes. De l’ancienne génération biberonnée au communisme, certains n’ont pas su, ou pas pu, s’adapter au monde libre. En témoignent la présence de mendiants âgés et, peut-être aussi, la mine renfrognée des seniors de la classe moyenne croisés au marché.

De l’autre côté du canal, justement, la ville change de visage. Le quartier du «marché central» s’annonce beaucoup plus soviétique. Fini les pavés dodus du cœur historique, place aux bitumes fendus, émaillés de nids-de-poule. Hasard de la visite, la lumière blanche du Nord (on est à la hauteur de Copenhague) se voile et l’air froid nous transperce. Eva, 24 ans, fille d’enseignants, guide depuis sept années (!), nous emmène dans un lieu plus chaud. Les cinq hangars monumentaux sont là, construits au-dessus d’une quasi-ville souterraine où se déroulent déchargements et autres tris de marchandises.

Fruits et légumes, puis viandes, poissons, artisanat en tous genres et confection très démodée composent ce Rungis du Nord. Sous les immenses voûtes, les étals regorgent de produits. Il y a, bien sûr, les fraises hors saison, un peu comme à la Migros; ici, elles viennent de Pologne. Les denrées locales et les spécialités se taillent toutefois une place importante. Poulets fumés, champignons du coin, poissons de grandes variétés ou encore beurre de chanvre trônent sous les poutres métalliques.

Aux stands des fleurs, une marchande fait la pause. Les yeux dans le vague, elle fume. Son vieux bonnet de laine et ses lunettes à monture d’écaille trahissent un budget très modeste. «Ici, les gens ont des petits salaires alors que les prix sont les mêmes qu’en Allemagne», avance Eva. Le passage à l’euro, dès 2014, a été difficile.

Pas de quoi entamer le moral de la jeune guide. Pour elle, l’abondance de ces biens proposés au marché mérite une mention. Elle n’a pas vécu l’ère communiste, mais raconte que sa mère, lors de la libération, a acheté un carton entier de bananes, qu’elle n’avait jamais vues; sans se douter que les fruits achetés en trop grande quantité allaient pourrir… Aujourd’hui, la population lettone comprend encore 25% de citoyens russes. Les rapports entre les deux peuples ne sont pas faciles à comprendre. Eva résume: «On ne s’entend pas si bien que ça avec eux. Mais ça va…» La jeunesse du pays a pourtant de quoi faire dans cette ville peuplée de bars, cafés et autres gargotes. Les Européens occidentaux aiment d’ailleurs y passer le week-end pour enterrer des vies de garçon par exemple; à petits prix toujours.

Start-uppers

Dans ce voyage de presse organisé et financé par la compagnie Air Baltic conjointement avec l’Office du tourisme (Live Riga), nous rencontrons aussi la génération montante des petits entrepreneurs, façon start-up. Au Valmiermuiza, restaurant couplé à une brasserie artisanale, le chef trentenaire Ugis Veits, houppe blonde au vent, raconte son parcours fulgurant qui lui a permis de devenir en sept ans l’un des cuisiniers les plus raffinés de la place. Il a passé par les États-Unis, mais ne jure que par le manger local.

Pas loin de son enseigne, Martins Drungils, hipster enthousiaste, gère un atelier de torréfaction. Comme le dit Eva, le «café snob» conquiert peu à peu les territoires; en Europe comme en Nouvelle-Zélande. La Rocket Bean Roastery nous propose un jus du Panama arrivé tout droit d’une coopérative. Inhabituel… Mais, dit Martins, il va falloir s’habituer aux goûts authentiques des vrais cafés. Avec le temps, c’est le vieux souvenir de l’URSS qui va devenir exotique.

(24 heures)

