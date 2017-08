Ryanair veut faire limiter la consommation d'alcool

Ryanair a demandé aux autorités aéroportuaires britanniques d'imposer une limitation de la consommation d'alcool à deux verres par client. La compagnie aérienne à bas coût irlandaise veut aussi mettre fin à la consommation d'alcool à l'heure du petit déjeuner.

Les incidents liés à la consommation d'alcool ont augmenté ces derniers mois. Par conséquent, l'entreprise souhaite que les bars et les restaurants des aéroports britanniques vérifient les cartes d'embarquement et ne vendent pas plus de deux verres par personne. Elle exige aussi que les boissons alcoolisées ne puissent pas être vendues avant dix heures du matin.

Ryanair a expliqué que sa requête faisait suite à «des comportements perturbateurs de la part de passagers voyageant à partir des aéroports britanniques».

Des chiffres obtenus auprès de la BBC montrent un pic dans le nombre d'arrestations de personnes en état d'ébriété dans les aéroports ou au cours des vols. Il y a eu 387 arrestations de ce genre sur un an jusqu'à février 2017, contre 255 au cours de l'année précédente, selon les statistiques de la BBC. (ats/nxp)