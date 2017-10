Saisie record de cannabis dans un camion marocain

Plus de 2,3 tonnes de résine de cannabis, d'une valeur de plus de 17 millions d'euros (19,7 millions de francs), ont été découvertes à La Rochelle dans un camion. «Il s'agit de la plus importante saisie de cannabis» des services douaniers français en 2017, a indiqué samedi le procureur de Rennes.

La marchandise était dissimulée à bord d'un camion immatriculé au Maroc circulant en direction du nord de la France. Les deux chauffeurs, de nationalité marocaine, ont déclaré lors d'un contrôle dans la région de La Rochelle se rendre à Paris à vide après avoir livré leur chargement en Espagne.

Les douaniers ont cependant remarqué au fond de la remorque quatre plaques en bois retenues par des vis semblant neuves par rapport à l'état général du camion.

Des traces de peinture blanche et des embouts de visseuse au sol ont amené les agents à soupçonner l'existence d'une cache aménagée. Ils ont alors démonté les plaques en bois et découvrent 73 ballots de résine de cannabis, d'un poids total de 2362 kg. Les deux chauffeurs ont été inculpés et incarcérés. (ats/nxp)