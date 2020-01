Ségolène Royal sous enquête

En juillet 2017, au lendemain de l’élection d’Emmanuel Macron, Ségolène Royal était nommée «ambassadrice en charge des négociations sur les pôles Arctique et Antarctique». Un poste curieux, non rémunéré et donc exercé à titre bénévole, pourtant d’apparence prestigieuse puisqu’il avait été créé pour Michel Rocard par Nicolas Sarkozy. Un poste au titre ronflant, donc, mais d’une utilité sans doute très relative vu qu’après le décès de son titulaire, en juillet 2016, il était resté vacant pendant un an.

Quoi qu’il en soit, cette nomination signait la faveur du prince. Elle récompensait le soutien apporté par Ségolène Royal à la candidature Macron, et qu’elle avait exprimé par exemple dans une interview accordée «24 heures» entre les deux tours. Celle qui était encore à ce moment ministre socialiste du gouvernement Hollande notait avec enthousiasme: «Emmanuel Macron est pragmatique, il est dans la modernité. Il comprend notre époque. Il peut changer la France.»

Trois ans plus tard, le ton a changé. Madame l’ambassadrice a reçu la semaine passée une lettre du gouvernement au ton comminatoire qu’elle a publiée sur Twitter: «Il est envisagé de mettre fin à vos fonctions en regard de vos récentes prises de parole publiques, qui mettent en cause la politique du gouvernement.» Ainsi, pour avoir critiqué le gouvernement sans respect du devoir de réserve d’une ambassadrice, Ségolène Royal est limogée. Et pour faire bonne mesure, on apprenait mercredi qu’elle fait l’objet d’une enquête du Parquet national financier.

Des sous et des mots

Que s’est-il passé? Des histoires de sous d’abord. Car si le poste est bénévole, un plafond de 100'000 euros (trois fois plus que du temps de Rocard) a été négocié pour les frais de fonction ou de représentation, et trois collaborateurs – une assistante personnelle, un conseiller en communication et un chargé de mission – sont payés par les ministères de tutelle. Or une enquête de France Inter a révélé en novembre que ces collaborateurs accompagnent fréquemment Ségolène Royal dans des activités (promotion de son livre ou de sa fondation, inaugurations diverses, voyage en Afrique) qui n’ont pas grand-chose à voir avec les pôles… C’est l’objet de l’enquête du Parquet financier.

Et puis il y a l’aspect politique. Depuis deux mois, Ségolène Royal s’est mise à multiplier les critiques contre le gouvernement, fustigeant des «réformes mal pensées, mal discutées» (BFMTV), s’indignant que «le premier ministre n’a pas dit la vérité» (France Inter), dénonçant «l’obstination du gouvernement à ne pas retirer sa mauvaise réforme» (LCI), allant même jusqu’à moquer la décision du président de la République de renoncer à sa retraite en demandant si, après l’Élysée, il ne retournerait pas «dans le monde du business mondialisé avec les énormes retraites chapeaux qui vont avec» (Twitter)…

Sauver l'honneur

Bref, de soutien critique autrefois, Ségolène Royal est devenue critique tout court. C’est la raison de son limogeage. Selon «Le Canard enchaîné», le président aurait personnellement approuvé la décision tout en demandant qu’elle ne soit pas «humiliée».

Quant à Ségolène Royal, elle met en scène sa liberté retrouvée, publie sur Facebook la lettre qu’elle a reçue du gouvernement et conclut sur un ton de défi: «Je n’ai pas l’intention de renoncer à ma liberté d’opinion et d’expression.»

Cela ne tombe peut-être pas si mal pour elle, et pas forcément par hasard: vendredi à Toulouse, venue soutenir le maire avant les municipales, elle sourit quand des passants l’encouragent à se représenter à la présidentielle et confie aux journalistes: «Les gens me disent tous: «Ségolène, vas-y, il y a un déficit de leaders à gauche.» Femme et écolo, la carte est meilleure qu’en 2007, à moins que le Parquet financier ne vienne brouiller le jeu.