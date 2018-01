«Si l'UE nous impose les quotas de migrants, l'extrême droite sera à 30%»

Venu à Bruxelles faire connaisance avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, le Premier ministre tchèque Andrej Babis a reçu Le Soir pour un entretien exclusif, à un moment clé de la politique tchèque. Le président Milos Zeman a été réélu samedi dernier pour un second mandat. Ce président que l’on dit populiste, pro-russe et anti-euroépen, mais qui a promis de permettre à Andrej Babis, de constituer une coalition. Homme d'affaires richissime, Andrej Babis se définit comme un «populiste pro-européen».

– Vous sortez d’un entretien avec Guy Verhofstadt, le chef du groupe ALDE du Parlement. Avez-vous parlé du projet de joindre vos forces européennes avec celles que veut développer Emmanuel Macron?

– Oui... Je pense que M. Verhofstadt l’aimerait bien, mais cela dépend de M. Macron. Evidemment, ce serait pas mal pour l’ALDE (ndlr: d’avoir Emmanuel Macron avec le groupe libéral européen).

– Comment voyez-vous M. Macron?

– La nouvelle star! (Rires.) C’est la nouvelle génération des politiciens d’Europe, dont on peut espérer qu’il saisira la chance de réunifier l’Europe de l’Ouest et de l’Est, sur la migration et les quotas notamment. Il n’est pas issu des partis traditionnels qui ont beaucoup de problèmes, il a du charisme, il parle bien, il a fait plusieurs bon discours sur l’Europe, il n’est pas aussi extrême que d’autres sur la migration...

– M. Milos Zeman a été réélu, vous le souteniez, vous êtes donc content du résultat?

– (Il rit) Oui!

– Qu’avez-vous en commun avec le président Zeman?

– Pratiquement rien!

– C’est pour cela que vous vous entendez bien?

– Ecoutez: c’est mon président. Je l’ai soutenu. Nous n’avons pas toujours le mêmes opinions, mais il m’a soutenu aussi. Son problème est que vous, journalistes de l’Ouest, vous copiez les bêtises qu’écrivent ses ennemis. Il y a une campagne terrible contre lui. Moi aussi je l’ai critiqué sur certains points. Il est très fier d’avoir une relation avec le président chinois, le président russe, et il souhaitait aussi rencontrer le président américain… Il est le président d’un petit pays, et il serait très fier de pouvoir dire qu’il a la porte ouverte chez tous ces présidents. Et il a amené des entrepreneurs tchèques en Russie et en Chine. Quand M. Macron a été en Chine, et qu’il a répondu aux organisations de droits de l’homme qu’il parlera de ces questions en tête à tête et pas en public, mais qu’il a vendu ses Airbus, personne ne l’a critiqué!

– Si, on l’a critiqué.

– Oui, mais on n’a pas dit qu’il est pro-chinois. Et quand des entreprises sont impliquées dans la construction du gazoduc Nordstream 2, on ne dit pas qu’elles sont pro-russes. Alors si notre président veut faire des affaires pour nos entreprises, cela ne veut pas dire qu’il est pro-russe. La seule chose qu’on peut lui reprocher, c’est de ne pas avoir assez expliqué cette position. Mais les journalistes tchèques avec lesquels il a toujours eu beaucoup de problèmes le répètent tout le temps, et vous les copiez ici. Par ailleurs, ce n’est pas le président qui fait la politique étrangère, c’est le gouvernement.

– M. Zeman est communément présenté comme un populiste anti-européen, vous êtes présenté comme un populiste pro-européen pro-business...

– Ce sont des bêtises! Comment puis-être populiste, si j’ai introduit le système des caisses électroniques online? Cela m’a fait perdre 10% de mes électeurs. Et c’est moi qui le premier, en quatre ans, ai encaissé 15 milliards d’euros de taxes en plus, tout en réduisant les impôts. En juin 2014, lorsque je suis arrivé à l’un de mes premiers Ecofin (réunion des 28 ministres des Finances, NDLR), j’ai appris de mes collègues que 160 milliards d’euros de taxe sont perdus chaque année. J’ai demandé ce qu’ils font contre cela, et j’ai été étonné d’entendre qu’on ne fait rien. Moi, si dans une boîte privée quelqu’un me vole 160 milliards d’euros, j’agis. Tous les mois de septembre, j’ai entendu mon ami Pierre Moscovici dire: «J’en appelle à tous pour lutter contre le manque à gagner de la TVA». Alors moi j’ai lutté et j’ai réduit ce manque à gagner de 17% à 9,5%. Voilà pourquoi on ne peut dire que je suis populiste. Et puis qu’avez-vous contre les populistes? Vous n’aimez pas le peuple? Je suis là pour les gens, et si vous dites que cela me rend populiste, alors je suis fier de l’être.

– Vous êtes un homme d’affaires qui a eu du succès et qui est passé ensuite à la politique. Vous avez des modèles dans ce genre?

– Oui. Michael Bloomberg, qui a été maire de New York avec beaucoup de succès. Je donne souvent l’exemple: à New York il y a 50 députés municipaux, élus à la majorité directe; à Prague, il y en a 1171, pour sept à huit fois moins d’habitants. Nous avons au lieu du système majoritaire des coalitions, cela dure des mois et des mois pour les former…

– Et Berlusconi ou Trump, d’autres hommes qui ont réussi dans les affaires avant de passer à la politique aussi des exemples?

– Avec Trump, nous avons eu en commun d’avoir des épouses tchèques, c’est la seule chose! (Il rit aux éclats.) Quant à Berlusconi: moi je n’ai pas de télévision, sauf une chaîne musicale.

– Les observateurs européens s’intéressent beaucoup à la coalition avec laquelle vous allez gouverner, sachant que votre premier gouvernement n’a pas obtenu de majorité. Quelle coalition souhaitez-vous?

– Ma préférence va à un gouvernement minoritaire comme celui que j’ai constitué en décembre, mais ce n’est pas possible de passer des lois dans ce cas de figure. On verra quel dirigeant sortira du congrès du parti social-démocrate. Mais je suis déçu par les partis qui ont refusé de soutenir mon gouvernement, sous différents prétextes.

– La migration a été un sujet majeur pendant la campagne présidentielle ces dernières semaines, et avant cela pendant les législatives. Dans un pays qui ne connaît quasiment pas de problème migration, ce sujet n’a-t-il pas été exagéré?

– Oui: par le parti d’extrême droite.

– Par le président Zeman aussi.

– Au début. Mais il a surtout été exploité par le parti d’extrême-droite. Nous, pour ne pas le renforcer, par principe nous refusons que quelqu’un d’autre que nous décide qui va vivre et travailler dans notre pays. Si nos hôpitaux attendent des mois pour avoir une infirmière ukrainienne, le temps qu’elle ait tous les papiers, tandis que des milliers de migrants arrivent par la Sicile sans papiers en enrichissant la mafia, ce n’est pas normal.

– L’UE bute toujours, divisée entre l’Est et l’Ouest, sur la question du partage de l’actuel des demandeurs d’asile. Quelle solution voyez-vous à terme pour concilier solidarité et responsabilité?

– Je dis que si l’on exécutait les quotas prévus dans le système de relocalisation, cela ne résoudrait que 2% de la pression migratoire. Les quotas sont un problème artificiel. Nous sommes le seul continent où des gens, qui ne fuient pas la guerre, viennent comme cela…

– Une série importante d’Etats européens vous demandent qu’en cas de pression migratoire exceptionnelle, vous puissiez partager l’accueil des demandeurs d’asile recevables. Que leur répondez-vous?

– Le mal a été fait par ces quotas, qui ne sont pas efficaces et qui divisent l’Europe: même le président du Conseil européen Donald Tusk l’a dit. Et si cela se reproduit, ce sera une catastrophe. Ce sera une catastrophe politique pour moi. Okamura (le leader du parti d’extrême droite Liberté et démocratie, NDLR) aura la prochaine fois non pas 11% mais 30%. Nous sommes prêts à être solidaires, à envoyer nos policiers où il faut, à donner de l’argent pour aider la Libye…

– Vous n’êtes pas favorables à l’entrée de votre pays dans la zone euro, qui devient de plus en plus, surtout depuis le Brexit, le coeur de l’UE. Quelles conditions devront être remplies pour que la Tchéquie y adhère?

– Ce n’est pas le cœur de l’UE. J’ai participé au dernier sommet de la zone euro en décembre. J’ai vu la discussion entre les pays qui remplissent les critères de la dette et du déficit, et les autres: les premiers veulent que les seconds mènent les réformes nécessaires avant de partager les risques, tandis que les seconds veulent partager les risques tout de suite et disent qu’il feront ensuite les réformes. Et combien de passifs bancaires on a dû éliminer? 600 milliards. C’est cela, le problème. C’était un projet économique, et il est devenu politique.

– C’est inexact: c’était précisément un projet politique, conclu entre François Mitterrand et Helmut Kohl.

– Bon, d’accord…

– Pour vous, le moment sera venu lorsque la zone euro se sera entièrement mise en ordre?

– Non. Ce n’est pas un thème pour nous actuellement. Pour moi, comme dirigeant politique, le mieux pour notre pays est de conserver sa couronne. Pour moi comme entrepreneur, je suis pour l’euro, mais je ne suis pas entrepreneur ici! La croissance que nous avons eue, nous la devons aussi à l’intervention de notre banque nationale tchèque. Nous sommes un pays exportateur. S’il y a une crise, c’est bon d’avoir notre politique. Et pour les investisseurs, ce qui compte, c’est d’être dans l’Union européenne.

– L’Etat de droit. Bientôt pourrait survenir le moment où votre pays devra voter, au Conseil de l’UE, si l’Etat de droit est mis gravement en danger en Pologne. Comment votera votre gouvernement?

– Le Premier ministre polonais va encore parler avec jean-Claude Juncker, il va tout faire pour éviter les problèmes.

– Vous considérez qu’il y a un problème avec l’Etat de droit en Pologne?

– Je ne sais pas.

(24 heures)