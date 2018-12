Sidération et silence sur le Marché de Noël

Etals vides, rues désertes et restaurants vite barricadés... En quelques minutes, la fusillade, qui a fait trois morts et une dizaine de blessés mardi soir sur le Marché de Noël de Strasbourg, au nord-est de la France, a plongé le centre-ville dans la stupeur et le silence.

«On était place Kléber, il était environ 20H00 (19H00 GMT). J'ai entendu des coups de feu et il y a eu un affolement, on a couru dans tous les sens», explique Fatih. Dans sa fuite, il a aperçu trois blessés au sol dans une rue commerçante, à quelques mètres de l'imposant sapin illuminé, érigé en plein centre-ville pour le Marché de Noël.

Entré par le pont du Corbeau, l'un des ponts qui mènent au centre historique de Strasbourg, où une trentaine de chalets de bois, proposant vin chaud et produits locaux, attirent des touristes venus du monde entier, un individu fiché S (abréviation de «sûreté de l'État», ndlr), âgé de 29 ans, vient d'ouvrir le feu, rue des Orfèvres.

Le bilan officiel à 22H30 GMT faisait état de deux morts et douze blessés, dont six graves. Le suspect, connu pour des faits de droit commun, a pris la fuite, blessé par des soldats engagés dans l'opération Sentinelle, qui patrouillent en permanence dans le centre historique.

En l'espace de quelques minutes, la foule présente dans les allées illuminées de la métropole alsacienne est évacuée par les forces de l'ordre, le centre-ville est bouclé et évacué. De rares badauds, ignorant la situation, continuaient à déambuler, stupéfaits par l'arrêt soudain des festivités.

Confinés dans un restaurant

Des militaires en armes, des policiers et des véhicules de secours arrivent en renfort, les forces de l'ordre demandent aux rares passants présents et aux habitants du centre-ville de «se mettre à l'abri». «On a commencé à voir les policiers avec les boucliers, ils s'éparpillaient, ils criaient dégagez, dégagez , ils cherchaient» l'auteur en fuite«, explique Fatih, venu avec des amis.

«On a été confiné dans un restaurant. Le restaurateur a eu des consignes. Il nous a tous emmenés dans le fond de la salle. On a éteint toutes les lumières», dit Michèle, une fonctionnaire qui dînait dans une rue à proximité du lieu des coups de feu.

«Fusillade dans le centre-ville de Strasbourg. Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation», a tweeté peu après les faits Alain Fontanel, premier adjoint au maire de la ville.

Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation. — Alain Fontanel (@AlainFontanel) December 11, 2018

La place Kléber, habituellement effervescente à cette heure à deux semaines des fêtes de Noël, est vite désertée et silencieuse. «On a descendu tout le monde à l'intérieur, à la cave. Ils sont tous enfermés dedans», a raconté à l'AFP Mouad, 33 ans, restaurateur d'une rue adjacente, une heure après les faits. Quand il est sorti de son établissement, il a vu «un monsieur par terre, du sang et des douilles de balles».

Des clients lui ont dit avoir «vu quelqu'un avec une arme» courir. Devant le café «Les Savons d'Hélène», à une dizaine de mètres de là, un homme allongé sur le sol, recouvert d'une couverture de survie, est secouru par des agents et entouré par des proches, a constaté un journaliste de l'AFP.

Rapidement évacué dans une ambulance des pompiers, il saigne abondamment à hauteur du visage. Un ballet incessant de voitures de police et d'ambulances perdure en centre-ville, les sirènes rompant le silence. Vers 22H30 GMT, un hélicoptère survolait le Neudorf, un quartier voisin où se serait retranché l'assaillant. Les habitants sont toujours confinés dans le centre-ville.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour «assassinat, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle». (afp/nxp)