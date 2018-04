Son cœur ne bat plus pendant 18 heures, il survit

C'est un petit miracle que raconte le journal français Midi Libre ce jeudi et qui étonne encore les médecins de l’hôpital Lapeyronie à Montpellier. En effet, un homme de 53 ans revient de très loin. Son coeur s'est arrêté de battre pendant 18 heures et il a réussi à survivre!

Son histoire commence le 12 mars dernier à Béziers. Sa famille, inquiète de ne pas le voir revenir de chez son frère, part à sa recherche. Et le retrouve inanimé au bord d'une rivière, sans doute victime d'un malaise.

Proche de l'agonie

Les secours transportent alors immédiatement à l'hôpital de Montpellier l'homme qui est en arrêt cardiaque et dont la température corporelle est tombée à 22 degrés. Pendant tout le trajet, soit durant 4h30, ils vont pratiquer un massage cardiaque ininterrompu. Mais à son arrivée dans l'établissement, le service de réanimation ne donne pas cher du patient qui est sur le point de mourir.

Néanmoins, l'homme est pris en charge et relié à un appareillage chargé de remplacer les fonctions cardiaques. Et soudain, quelques heures plus tard, le coeur se remet à palpiter. Pour la plus grande stupéfaction des médecins. «C'est un cas d'école», témoigne le docteur Jonathan Charbit, chef du service réanimation de l'hôpital. «Les probabilités de survie avoisinaient 0 %. Quand on sait qu'au bout de 40 minutes, le pronostic est plus que sombre...», explique le docteur qui parle d'une «aventure médicale et humaine incroyable».

Grâce à l'hypothermie

Jonathan Charbit estime que c'est sans doute l'hypothermie de son patient qui l'a sauvé. Elle a empêché le coeur de repartir. «Il fallait donc d'abord réchauffer la victime avant de conclure à l'échec des massages», estime-t-il. C'est aussi l'hypothermie qui a protégé le cerveau et les organes vitaux, explique-t-il.

«Ce monsieur, qui avait une chance de réveil nul, est dans son lit, vivant. Il est en train de se remettre de ses émotions», reprend le docteur, interrogé par le journal. Son cas doit faire l’objet d’une publication dans une revue spécialisée internationale. (nxp)