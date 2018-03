Tariq Ramadan: une 3e plainte très documentée

L’étau se resserre-t-il encore un peu plus sur Tariq Ramadan? On apprenait mercredi soir qu’une troisième plainte pour viols a été déposée en France contre l’islamologue, toujours en détention à la prison de Fleury-Mérogis. Selon les révélations d’Europe 1 et de L’Express, elle émane d’une Française de confession musulmane âgée de 45 ans, ex-escort-girl, mère de famille, qui affirme avoir subi des violences sexuelles répétées entre février 2013 et juin 2014 à Bruxelles, à Londres et en France, alors qu’elle était sous l’emprise du théologien suisse.

Plusieurs aspects frappent dans cette nouvelle plainte: la multiplicité des faits présumés – celle qui se fait appeler Marie fait état d’au moins neuf viols –, leur relative proximité dans le temps, et surtout, selon les informations révélées jeudi par Europe 1 qui a eu accès aux sources, le nombre de pièces versées au dossier afin de documenter les accusations. On y trouverait des centaines de captures d’écran de messages échangés via SMS ou WhatsApp, des photos, des vidéos et même un enregistrement vocal relatant des propos très crus que la plaignante attribue à Tariq Ramadan. Selon Europe 1, celle-ci aurait en outre fourni pour chaque rencontre avec l’islamologue le nom de l’hôtel où les faits présumés se sont produits.

Dans le cadre des deux précédentes plaintes, celles de Henda Ayari et de Christelle (nom d’emprunt), les faits dénoncés portent à chaque fois sur une unique agression sexuelle commise dans un hôtel, suivie de harcèlement, de pressions psychologiques et de menaces. Pour les documenter, quelques pièces relatives à des messages échangés avaient été produites, mais celles-ci étaient postérieures à l’agression présumée. En ce qui concerne la nouvelle plainte, ce sont donc des centaines de pièces que les enquêteurs ont entre les mains et qu’ils devront vérifier. Les avocats de la plaignante leur ont fourni des numéros et les références aux réseaux sociaux utilisés. Le témoignage de Marie présente des similitudes avec le récit des autres plaignantes. Elle a raconté sur Europe 1 le jeu de séduction qui s’est opéré sur les réseaux sociaux, affirmant que Tariq Ramadan lui aurait d’abord prêté une oreille attentive et prodigué des conseils sur la foi, alors qu’elle traversait une période difficile.

Cauchemar

Puis une relation virtuelle s’est installée, avant qu’elle ne devienne physique et ne tourne au cauchemar, au cours de rencontres organisées dans des hôtels en marge des conférences de l’islamologue ou chez elle. «Il fallait que je lui obéisse, que je sois disponible 24 heures sur 24, que je fasse tout ce qu’il me demande, prendre des photos dans des positions de soumission, à genoux, pour lui demander pardon, et l’appeler maître», a-t-elle raconté sur les ondes d’Europe 1.

Cette ex-escort-girl, citée dans l’affaire de proxénétisme du Carlton de Lille, affirme s’être retrouvée sous une totale emprise de l’islamologue, dont la stratégie oscillait entre les excuses, le chantage et les menaces. Les rencontres, dit-elle, se sont faites de plus en plus violentes. Elle s’y refusera enfin, raconte-t-elle, après avoir manqué de se faire étouffer au cours d’une pénétration.

Contacté jeudi, le nouvel avocat de Tariq Ramadan, Emmanuel Marsigny, n’a pas répondu à nos sollicitations. (24 heures)