Theresa May et ses partisans lancent une ultime charge

À Westminster, ces six parlementaires tiennent le sort du Brexit entre leurs mains

TravaillisteContre l’accordLe dirigeant travailliste votera contre le «pitoyable échec des négociations». Il estime que l’accord ne protège pas assez les emplois et le niveau de vie des Britanniques, et que la déclaration politique sur les relations futures est bien trop vague. Eurosceptique dans l’âme, il veut «respecter le résultat du référendum» mais a un objectif principal: faire tomber Theresa May pour prendre le pouvoir.DUP, unioniste nord-irlandaisContre l’accord«La première ministre n’écoute pas.» Comme ses neuf collègues unionistes, Nigel Dodds s’estime trahi par le filet de sécurité («Backstop») irlandais, qui attribuerait un statut différent à l’Irlande du Nord vis-à-vis du reste du Royaume-Uni. Le point de vue du DUP, qui a fait campagne pour le Brexit avant le référendum, n’est pas représentatif de l’Irlande du Nord, qui a voté à 55,8% pour demeurer dans l’UE.ConservateurContre l’accord«Ce Backstop est totalement intolérable. La première ministre enclenchera-t-elle les opérations de planification pour une sortie sans accord?» Membre éminent des Brexiters radicaux du Groupe pour la réforme européenne (ERG), qui dispose de vingt à trente membres à la Chambre des communes, Steve Baker veut une rupture complète avec l’UE. Quitte à mettre en péril le Brexit en rejetant la seule option sur la table?ConservateurPour l’accordUn des meneurs Brexiters pendant la campagne du référendum, le ministre de l’Environnement a prévenu ce week-end qu’«il y a un réel risque que si nous ne votons pas pour cet accord, la majorité de la Chambre des communes soutienne un second référendum». Ce soutien de poids à Theresa May a provoqué la colère de ses collègues radicaux, dont l’intransigeance pourrait in fine faire dérailler le Brexit.TravaillistePour l’accordFortement opposée à la tenue d’un second référendum – il constituerait à ses yeux un déni de démocratie après le vote initial de juin 2016 – cette élue travailliste a prévenu en octobre dernier qu’elle voterait en faveur de l’accord de Theresa May à condition que celui-ci s’avère «raisonnable». Une vingtaine d’élus travaillistes pourraient faire de même, avec un but: éviter à tout prix que le Royaume-Uni sorte de l’UE sans accord.ConservateurPour un second référendumCet élu respecté était initialement défavorable à un second référendum, qu’il jugeait «catastrophique pour la confiance dans les politiciens».Il a changé d’avis suite à la publication de l’accord négocié par Theresa May, estimant qu’«un choix entre ce misérable Brexit et une sortie sans accord n’est pas un choix». Une centaine de députés soutiennent la tenue d’un second référendum, dont une dizaine de conservateurs.