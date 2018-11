Theresa May garde le cap malgré la tempête

En juillet 2016, Theresa May était arrivée à la tête du pays avec la réputation de «femme terriblement difficile», comme l’avait expliqué à un collègue le député conservateur Kenneth Clarke. La réaction de la première ministre, jeudi à la démission de quatre de ses ministres et secrétaires d’État, aux appels lancés à sa démission et aux attaques contre l’accord de Brexit qu’elle a durement négocié avec l’Union européenne a confirmé une fois de plus une ténacité que l’on pourrait presque imaginer sans borne.

L’orage a commencé jeudi avant 8h du matin par l’annonce de la démission du secrétaire d’État à l’Irlande du Nord, Shailesh Vara. Il s’est transformé en ouragan avec le départ une heure plus tard du ministre en charge de la sortie de l’UE, Dominic Raab, et de la secrétaire d’État au Brexit, Suella Braverman, puis celui de la ministre au travail et aux retraites, Esther McVey. Diffusant la lettre de sa démission, Dominic Raab a motivé son choix par la «menace très réelle sur l’intégrité du Royaume-Uni» présentée par le statut accordé à l’Irlande du Nord et par le refus de «soutenir un arrangement sans limites sur le filet de sécurité (Back­stop), à propos duquel l’UE détiendrait un veto sur notre capacité à en sortir».

Assurance et aplomb

Prévenue la veille de la démission de Dominic Raab, et après voir eu une discussion téléphonique avec lui avant son officialisation, Theresa May ne s’est pas démontée. Ni démission ni lancement d’une élection anticipée: elle est arrivée pleine d’assurance dans une Chambre des communes bouillonnante. Elle a commencé avec un aplomb certain un discours destiné à convaincre les députés de son propre camp et les indécis du parti travailliste. Elle aura en effet besoin du vote d’au moins une trentaine d’entre eux pour atteindre les 320 bulletins requis pour faire adopter son projet de loi.

Je crois, avec chaque fibre de mon être, que le chemin que j’ai suivi est le meilleur pour mon pays. En ce qui me concerne, il n’y aura pas de second référendum

Theresa May, jeudi soir devant la presse à Downing Street.

«Le choix est clair: nous pouvons partir de l’UE sans accord, prendre le risque de ne pas avoir de Brexit du tout ou choisir de nous unir et de soutenir cet accord, le meilleur accord qui puisse être négocié», a-t-elle assuré. «Un accord qui met fin à la liberté de mouvement, qui reprend le contrôle de nos frontières, de nos lois et de notre argent, qui nous apporte une zone de libre-échange sans droits de douane pour les biens, quitte la politique agricole commune et la politique commune de la pêche, (...) honore l’intégrité de notre Royaume-Uni et apporte le Brexit en faveur duquel les Britanniques ont voté.»

Particulièrement remontée, cette «femme courageuse abandonnée par ses collègues», comme l’a qualifiée un député travailliste, a ensuite répondu individuellement et pendant trois heures aux attaques des députés de l’opposition et de son camp, furieux de la teneur de son accord.

La carotte et le bâton

Elle a habilement manié la carotte et le bâton. La carotte en rassurant les inquiets: «Le filet de sécurité est aussi un souci pour l’UE: les Vingt-Sept estiment qu’il apporte des avantages pour les entreprises au Royaume-Uni et en particulier en Irlande du Nord et ils ne voudront pas les voir persister. Ils ont autant d’intérêt que nous à ce qu’il soit temporaire.» Le bâton en mettant en doute leur intégrité: «Cette négociation complexe requiert des choix difficiles», a-t-elle admis. «Le défi pour chacun d’entre nous est d’effectuer nos choix en oubliant notre vision idéale du monde et en regardant sa réalité, pour choisir de manière pragmatique dans l’intérêt des Britanniques.»

Pendant qu’elle s’escrimait aux Communes, les Brexiters radicaux de l’European Reform Group (ERG) discutaient dans une salle du parlement de l’opportunité d’un vote de défiance à son égard. Comme trois de ses collègues, le chouchou des membres du parti Jacob Rees-Mogg a ainsi publié sa lettre demandant un vote de défiance. «Je sais qu’il faut un compromis avec l’UE», a-t-il assuré, «mais le problème d’avoir à la tête du pays une personne ayant voté pour rester dans l’UE c’est que le compromis penche vers plus de liens avec l’UE.»

Pour qu’un tel vote ait lieu, le Comité 1922, qui rassemble les députés conservateurs non membres du gouvernement, doit avoir reçu 48 lettres demandant un vote, soit 15% du nombre de députés aux Communes. Pour que Theresa May soit renversée, il faudra ensuite que 50% des conservateurs, soit 158 députés, se prononcent contre elle. Ébranlée, elle semble pour le moment encore solidement installée à son poste. Ce que personne n’imaginait un an et demi après des élections anticipées ratées. Les prochaines semaines diront si cette persévérance n’était finalement pas de l’obstination. (24 heures)