Theresa May rallie son Cabinet au projet d’accord sur le Brexit

Les discussions au sein du gouvernement britannique se sont révélées interminables. Alors que la réunion avait commencé mercredi à 14 h (heure de Londres), elle ne s’est achevée que cinq heures plus tard. La première ministre est apparue fatiguée sur le perron de sa résidence officielle du 10, Downing Street: «La décision collective du Cabinet a été que le gouvernement devrait accepter le projet d’accord de retrait et sa déclaration politique», a-t-elle indiqué, visiblement soulagée. «C’est un pas décisif, qui nous permet d’avancer et de finaliser l’accord lors des prochains jours.»

L’acceptation de l’accord de Theresa May met fin à une journée qui n’avait jusqu’alors consisté qu’en une succession de critiques à son égard, de la part des Brexiters comme des partisans d’un second référendum. Pour l’ancien premier ministre Tony Blair, «cet accord n’est pas un compromis, c’est une capitulation! L’accord de retrait de l’UE nous maintiendra liés à la politique commerciale de l’UE jusqu’à ce que la fin soit déterminée par un consentement commun. En d’autres mots, l’UE dispose d’un veto!» L’ancien responsable travailliste a même avoué être d’accord avec l’ancien ministre des Affaires étrangères et Brexiter Boris Johnson: «En cherchant à reprendre le contrôle, nous avons perdu le contrôle que nous possédions.»

Rumeurs

La dirigeante nord-irlandaise du Parti démocrate unioniste (DUP) Arlene Foster, partenaire des conservateurs au sein du gouvernement, avait prévenu que si la première ministre reniait sa promesse «de ne pas briser le Royaume-Uni (…) il y aura évidemment des conséquences». Enfin, lors de la traditionnelle séance de questions au premier ministre du mercredi, le député Peter Bone avait rappelé à Theresa May que si les rumeurs étaient confirmées, elle perdrait le soutien de nombre de ses députés et de ses électeurs. Un revers qui pourrait entraîner sa perte.

Ces rumeurs étaient liées à un article du «Times» paru mercredi matin sur un discours prononcé par l’adjointe de Michel Barnier Sabine Weyland aux ambassadeurs européens. Les Britanniques «devront aligner leurs règles (ndlr: sur celle de l’UE) mais l’UE gardera tout le contrôle», leur aurait-elle expliqué, avant d’assurer que l’accord de retrait «requiert l’union douanière comme base de la future relation». Ces déclarations ont permis à «The Evening Standard», dirigé par George Osborne, ennemi intime de la Première ministre, de titrer en une: «L’UE reprend le contrôle!»

Pour convaincre les sceptiques, que ce soit au sein du Cabinet ou de la chambre des Communes, Theresa May pouvait néanmoins faire valoir l’obtention de réelles concessions de la part de l’UE. En premier lieu, l’élargissement d’une union douanière au-delà de la seule Irlande du Nord. Surtout, cet accord de retrait de l’UE ne concerne que le cadre global des futures relations entre l’UE et le Royaume-Uni: tous les détails ne seront négociés qu’une fois le Brexit concrétisé, soit après le 29 mars 2019. Et si les vingt-sept ont réussi à rester unis depuis deux ans, cette union pourrait s’effriter une fois que les négociations des intérêts de chacun débuteront. Le Royaume-Uni sera du coup bien moins isolé, ce dont il saura assurément tirer parti.

Explication aux Communes

En attendant, Theresa May a indiqué qu’une fois l’accord du Cabinet officialisé, «je reviendrai à la chambre des Communes pour expliquer le résultat de tout cela». Cette explication doit avoir lieu dès ce jeudi matin. Elle répondra alors aux questions des députés, qui auront eu le temps d’avoir accès à l’accord et à la déclaration politique qui l’accompagne. D’ici à ce que ceux-ci soient signés le 25 novembre lors d’un conseil européen exceptionnel, le gouvernement travaillera d’arrache-pied. «Nous nous assurerons qu’une véritable analyse de l’accord et des briefings sur ses détails seront disponibles pour les membres de cette chambre avant que le vote n’ait lieu», a promis la première ministre. Le sprint ne fait que commencer pour la résiliente Theresa May.

Les Vingt-Sept ne sont pas à l’abri de la désunion

Mercredi après-midi, alors que Theresa May recevait ses ministres à Londres, les ambassadeurs des Vingt-Sept réunis à Bruxelles avaient été invités à déposer leurs téléphones portables et leurs tablettes à l’extérieur de la salle. Une solution imparable pour éviter non seulement les fuites mais les échanges «bilatéraux» entre Londres et telle ou telle capitale. La scénographie en dit long sur le besoin de «faire bloc» pendant cette ultime phase de la négociation.

Ces efforts, ajoutés à l’habileté de Theresa May, n’ont pas été vains. Dans la soirée, le négociateur européen Michel Barnier confirmait qu’un «accord technique» passera dans les jours à venir sous les fourches Caudines des diplomates. «Le blanc est le nouveau vert», couleur des paragraphes qui ont été retravaillés ces derniers jours, a dit Michel Barnier en brandissant devant la presse l’épais document de près de 600 pages.

L’accord de sortie qui sera présenté le 10 décembre au Parlement britannique est certes le meilleur résultat que pouvaient espérer les Européens. En contrepartie de la préservation de l’intégrité du Royaume-Uni (menacée par le problème de la frontière irlandaise), ils ont obtenu la reprise des règles de concurrence, d’aides d’État, sociales et d’environnement européennes. Et ce, pour une durée indéterminée.

Mais cette concession majeure de Londres ne suffira pas à soustraire les Vingt-Sept au risque de désunion. Lundi, la ministre des Affaires européennes française, Nathalie Loiseau, était montée au créneau pour les pêcheurs français. Une simple union douanière aurait en effet garanti l’écoulement en Europe, sans droits de douane, des produits de la pêche des navires britanniques… mais privé les pêcheurs espagnols, belges, français, danois, allemands, néerlandais, suédois de près de la moitié de leurs ressources en raison du recouvrement, par le Royaume-Uni, de sa souveraineté sur ses eaux.

La réponse apportée à ce blocage potentiel en dit long sur la difficulté des négociations à venir pour finaliser cette «union douanière augmentée». Mercredi, devant son parlement, le premier ministre irlandais Leo Varadkar a suggéré qu’un accès partiel et négocié aux eaux britanniques soit concédé en contrepartie d’une ouverture, également à définir, du marché financier européen à la City. «Toutes ces choses sont liées entre elle… Mais alors que le Royaume-Uni a une position forte dans le domaine de la pêche, nous en avons une dans les services et d’autres choses», a-t-il déclaré.

Pour rendre ces arbitrages, les Européens devront redéfinir leurs lignes rouges, au cas par cas, comme dans toute négociation commerciale, d’ici à la mi-2020, pour s’assurer que le «filet de sécurité» en forme d’union douanière destiné à protéger la frontière irlandaise soit bien en place au 1er janvier 2021.

Florence Autret à Bruxelles (24 heures)