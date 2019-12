Tirs dans un café au coeur de Berlin

Une grosse opération policière était en cours au coeur de Berlin lundi après-midi. En effet, des tirs ont été entendus à deux pas de Checkpoint Charlie, sur la Friedrichstrasse. La police a fait savoir sur Twitter qu'un inconnu avait tiré à plusieurs reprises dans un commerce.

Dans un tweet quelques minutes plus tard, elle a ensuite indiqué qu'il s'agissait d'une tentative de cambriolage et que la situation était sous contrôle. La police a toutefois bouclé tout le secteur et des agents lourdement armés ont pris place dans les immeubles autour du café.

Wir gehen aktuell davon aus, dass der Schussabgabe ein versuchter Überfall auf ein Geschäft in der #Friedrichstrasse vorausging. Wir haben die Situation unter Kontrolle. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 30, 2019

Selon le magazine allemand Bild qui cite des témoins, c'est dans un café que les tirs auraient été entendus. Mais aucune ambulance n'est intervenue.

Schüsse am Checkpoint Charlie - hier gibt es alle aktuellen Entwicklungen zum Vorfall: https://t.co/iuBXXJpZgx #Berlin — Tagesspiegel (@Tagesspiegel) December 30, 2019