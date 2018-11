Trump et Macron célèbrent la paix des peuples en mode belliqueux

Il y a des détails qui comptent. Qui est arrivé le dernier à l’Arc de triomphe avant l’ouverture de la cérémonie du 100e anniversaire de l’Armistice? Vladimir Poutine. Et qui juste avant lui? Donald Trump. Alors que les 81 autres chefs d’État ou de gouvernement attendaient autour d’Emmanuel Macron et d’Angela Merkel, alors qu’ils étaient tous arrivés ensemble en bus et qu’ils avaient remonté à pied sur une centaine de mètres les Champs-Elysées – cortège inhabituel avec au premier rang, tout à gauche, un certain Alain Berset – le président américain et le président russe, eux, ont marqué leur différence: ils étaient là, mais pas avec les autres.

Pour marquer la fin des célébrations de la Première Guerre mondiale, Emmanuel Macron avait vu grand: il s’agissait d’élever la cérémonie française du 11 novembre au niveau d’un événement mondial et d’en profiter pour délivrer un message de paix, de développement du multilatéralisme et de dépassement des nationalismes. Le programme n’était pas forcément du goût de tout le monde, en témoigne l’absence du président hongrois, Viktor Orbán, dont le pays a pourtant gagné son indépendance à l’issue de la guerre de 14-18, mais dont les conceptions sur le rôle de l’Europe sont à l’opposé de celles de Macron.

«Très insultant»

En témoigne aussi la manière agressive dont le week-end a commencé. En arrivant en France, dans la nuit de vendredi à samedi, Donald Trump avait tweeté un message où il taxait de «très insultant» le souhait du président Macron de créer une véritable armée européenne, comme s’il voulait, s’indigne le président Trump, «se protéger contre les États-Unis, la Chine et la Russie». Conciliant, Emmanuel Macron lui avait assuré le lendemain que les pays européens doivent «mieux partager le fardeau au sein de l’OTAN», ce que le président américain réclame depuis longtemps. On s’était réconcilié, «nous sommes devenus de très bons amis au fil des ans», assurait Donald Trump, mais le visage restait fermé.

Dimanche matin, pourtant, l’ambiance était moins belliqueuse. À 11 h, les cloches de Paris sonnent à toute volée et rappellent l’entrée en vigueur de l’Armistice, précisément à cette heure-là, cent ans auparavant. Quand le président américain arrive dans son véhicule blindé, une Femen s’élance sur l’avenue, poitrine dénudée, avec l’inscription «Fake Peacemakers» (faux faiseurs de paix). Elle est rapidement maîtrisée par quelques-uns des 10 000 policiers mobilisés. Ce sera le seul incident.

Après les honneurs militaires, la cérémonie alterne des morceaux de musique et des témoignages lus en français, en anglais, en allemand et même en chinois. Ce sont des soldats des deux côtés du front, mais aussi une fiancée et un témoin qui racontent l’émotion du 11 novembre quand ils ont appris l’armistice. Les textes sont lus par des lycéens, filles et garçons, on est loin d’une ambiance militaire. Ils évoquent des souffrances très humaines, des incrédulités face à la fin de la guerre et surtout l’immense espoir de la paix.

L’esprit de conciliation

Quand il prend la parole, Emmanuel Macron s’inscrit dans la ligne de cet espoir. Il dénonce «la fascination pour le repli, la violence et la domination». Il affirme que «le patriotisme est l’exact contraire du nationalisme», qui en est «sa négation». Il évoque l’échec de la paix après 1918, parce que «l’humiliation, l’esprit de revanche ont alimenté les nationalismes et les totalitarismes», et il y oppose un monde où l’esprit de conciliation l’emporte: «Cela s’appelle, sur notre continent, l’amitié forgée entre l’Allemagne et la France […]. Cela s’appelle l’Union européenne […], cela s’appelle l’Organisation des Nations Unies.»

La liste n’a rien d’anodin, elle dresse la défense de ce que Donald Trump critique. Plus tard dans l’après-midi, une interview accordée à CNN est diffusée. «Je ne veux pas voir les pays européens augmenter le budget de la défense pour acheter des armes américaines», lâche le président Macron, qui refuse de commenter le tweet du président américain: «Je préfère toujours avoir des discussions directes ou répondre à des questions que de faire ma diplomatie au travers de tweets.» Bref, ce n’est pas vraiment le jour de la paix entre les deux hommes. D’ailleurs, sur le coup des 16 h, quand le Français ouvre le Forum de la paix au parc de la Villette, l’Américain entame une célébration à Suresnes, dans un cimetière de soldats américains. Comme si chacun cherchait à montrer son indifférence de ce que l’autre fait.

«L’arrogance nationaliste et la suffisance militaire»

Lors du repas qui a suivi la cérémonie de l’Arc de triomphe, à l’Élysée, Vladimir Poutine et Donald Trump ont eu une «bonne discussion», a indiqué le président russe. Aucune précision n’a été donnée sur le contenu, mais c’était la première fois qu’ils se rencontraient depuis l’annonce du retrait américain du Traité sur les forces nucléaires intermédiaires.

Ensuite, contrairement à son homologue américain, Vladimir Poutine a assisté à l’ouverture du 1er Forum pour la paix, qui durera trois jours et devrait désormais se tenir chaque année à Paris. Voulu par Emmanuel Macron, ce forum entend défendre le multilatéralisme contre les attaques dont il fait l’objet actuellement et promouvoir une approche de concertation non seulement entre les États mais également avec les ONG ou la société civile.

Symboliquement, le président français avait demandé à la chancelière allemande, Angela Merkel, de prononcer le discours d’ouverture. Elle l’a fait en commençant par condamner la faillite morale de 14-18: «Cette guerre, avec tant de sang versé, montre où conduisent l’arrogance nationaliste et la suffisance militaire.» Rappelant que la paix n’est pas une évidence et prônant la coopération internationale, elle s’est inquiétée que «l’on recommence à agir comme si on pouvait purement et simplement ignorer nos relations et nos engagements réciproques».

Également présent, Alain Berset a participé à une table de discussion avec le président du Mali avant de regagner Berne. Évoquant la journée, il relève «les mots forts du président Macron sur les événements et sur notre responsabilité» et se félicite «de la reconnaissance faite à la tradition humanitaire de la Suisse». (24 heures)