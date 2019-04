Un 1er Mai à hauts risques pour Emmanuel Macron

L’année dernière, Emmanuel Macron avait condamné «avec une absolue fermeté les violences qui ont dévoyé les cortèges du 1er Mai» depuis l’Australie, où il était en visite officielle. Un restaurant et une concession automobile avaient été saccagés. Des heurts avaient éclaté avec la police. La situation avait dégénéré. Cette fois, alors que des débordements sont redoutés, le président de la République suivra la progression des cortèges depuis l’Élysée. Seule la réception traditionnelle «en l’honneur de la formation professionnelle des métiers de bouche et des fleuristes» figure à son agenda officiel, à la mi-journée. «Le président va forcément suivre les événements du 1er Mai», indique l’Élysée.

Après vingt-quatre samedis de mobilisation dans la rue, les «gilets jaunes» et les black blocs veulent faire de Paris la «capitale de l’émeute» à l’occasion du défilé de la Fête du travail. Lundi, quatre personnes soupçonnées de préparer une attaque visant les forces de l’ordre «à brève échéance» ont par ailleurs été placées en garde à vue.

Éviter un incident grave

«Ce n’est pas tant l’ampleur de la mobilisation qui inquiète que la violence, confie un membre du gouvernement. Mais peut-on y faire quelque chose? Quand il y a 5000 fous furieux qui déferlent, la priorité est surtout d’éviter un incident grave.» Le gouvernement, et en premier lieu le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, se sait attendu au tournant. Comment éviter les images désastreuses de l’année dernière, alors que la colère sociale est montée d’un cran et que la violence s’est banalisée ces derniers mois?«Il y a des appels à l’insurrection. Cela peut être un point de bascule sur le maintien de l’ordre. Il faudra bien faire la distinction entre les militants de base et les black blocs», met en garde un proche du président de la République.

Ce 1er Mai marquera aussi un autre anniversaire, cette fois-ci symbolique. Il y a un an, alors chargé de mission à l’Élysée, Alexandre Benalla molestait des manifestants sur la place de la Contrescarpe. La vidéo des faits, dévoilée deux mois plus tard, a déclenché l’affaire politique et judiciaire jusqu’ici la plus importante du quinquennat, et mis en lumière des dysfonctionnements majeurs à l’Élysée. «On en reparlera forcément mercredi», soupire un visiteur du soir du chef de l’État, qui s’attend à des «manifestations symbolique» du côté de la place de la Contrescarpe.

Situé aux abords du trajet prévu par les organisations syndicales pour défiler, ce lieu pourrait, en conséquence, être particulièrement surveillé. Le restaurant La Rotonde, où le candidat d’En marche! avait célébré sa qualification au second tour de l’élection présidentielle, pourrait également être protégé. Les cortèges passeront non loin de cette adresse devenue un symbole macroniste. Plus globalement et afin de sécuriser l’ensemble du parcours, des dispositions fermes ont été prises par le nouveau préfet de police de Paris. Didier Lallement contraint ainsi les responsables des commerces, débits de boissons et restaurants, «à fermer leurs établissements». Il leur fait aussi obligation de «mettre en place des moyens de protection (…) contre les dégradations et pillages» et «de procéder, pour ceux qui en disposent, à la fermeture des terrasses et étalages qui devront être vidés de tout mobilier pouvant servir de projectile ou d’arme par destination».

Mais c’est aussi en marge de ces parcours déclarés que les violences sont redoutées dans la capitale avec la venue annoncée de nombreux black blocs. Pour gonfler leurs rangs, ces deniers appellent donc les «gilets jaunes» à les rejoindre. Du coup, la doctrine du maintien de l’ordre instaurée depuis cinq semaines pour muscler la réponse face aux casseurs va être mise à l’épreuve. Les syndicats de police attendent d’ailleurs une stricte application de cette nouvelle stratégie et de l’usage de tout l’arsenal préventif et répressif possible.

De leur côté, et par le biais de leur propre service d’ordre, les organisations syndicales comptent garantir la sécurité au sein des défilés. Elles espèrent ainsi obtenir une forte affluence. Mais terrible dilemme: la foule protège aussi les casseurs qui, dans ce cas, débarquent alors plus nombreux…

(24 heures)