Un Allemand arrêté parmi les talibans

Un ressortissant allemand présenté comme un «conseiller militaire» a été arrêté parmi les talibans dans le Helmand, une province du sud de l'Afghanistan largement sous le contrôle des insurgés, ont annoncé mercredi soir à l'AFP des sources locales.

L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée, «a été arrêté mardi soir par les forces spéciales avec trois autres talibans présumés dans le district de Gereshk de la province du Helmand», a déclaré Said Omar Zwak, le porte-parole du gouverneur provincial. Gereshk est l'un des rares districts du Helmand, où les talibans sont pratiquement chez eux, encore disputés aux forces gouvernementales par les insurgés.

Selon le chef de la police de Gereshk, Ismail Khplwak, le ressortissant allemand, détenu par les forces afghanes, «était le conseiller militaire du Mollah Nassir, le commandant des "Unités rouges"», les «unités d'élite» des talibans. Aucun autre détail n'a été divulgué sur la présence de cet homme parmi les insurgés.

Turban noir et longue barbe

Sur des photos prises par les militaires afghans, on voit un homme, apparemment âgé d'une quarantaine d'années, le teint clair, le front largement dégarni sous son turban noir, la barbe longue châtain-roux, parsemée de gris. Il est encadré par deux membres des forces spéciales afghanes, en tenue de combat, lunettes de vision nocturne sur le casque. L'homme porte l'habit traditionnel afghan, la longue chemise et le pantalon large, sous une veste militaire kaki.

This man has been caught by Afghan Special Forces in Helmand province last night. Reports say he is a German citizen. Taliban say he was just among them to 'research Afghan culture'. 2 Taliban fighters were caught with him, 5 others were killed reportedly. pic.twitter.com/YtRdFSYwI0