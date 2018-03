Un ministre «fantôme» limogé par Corbyn

Le chef de l'opposition travailliste britannique Jeremy Corbyn a limogé vendredi Owen Smith de son «gouvernement fantôme», sanctionnant son appel à un second référendum sur le Brexit. Il était chargé du dossier nord-irlandais au sein du «shadow cabinet».

La proposition d'Owen Smith, battu par Jeremy Corbyn à la primaire travailliste de 2016, a exposé les profondes divisions au sein du Labour sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Dans une tribune publiée par le Guardian, Owen Smith exhorte son parti à rouvrir le débat sur l'opportunité de quitter l'UE, arguant que le Brexit sera nuisible à l'économie britannique et menacera l'accord de paix de 1998 en Irlande du Nord.

«Ces opinions sont partagées par des membres et des sympathisants du Labour et je continuerai à parler en leur nom, dans l'intérêt de notre pays», a écrit Owen Smith sur Twitter.

Just been sacked by @jeremycorbyn for my long held views on the damage #Brexit will do to the Good Friday Agreement & the economy of the entire U.K. Those views are shared by Labour members & supporters and I will continue to speak up for them, and in the interest of our country.