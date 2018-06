Une des meilleures écoles d'art au monde en feu

Une des meilleures écoles d'art au monde, à Glasgow, en Ecosse, implantée dans un bâtiment historique, était en proie aux flammes dans la nuit de vendredi à samedi. Le bâtiment historique avait déjà été ravagé par un incendie il y a quatre ans.

Le feu n'a fait aucun blessé, ont indiqué les pompiers. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a dit avoir le «coeur brisé». «C'est clairement une situation extrêmement grave», a-t-elle écrit sur Twitter.

Once again, we are indebted to the bravery of our firefighters and other emergency services. This is clearly an extremely serious situation. My first thoughts tonight are for the safety of people - but my heart also breaks for Glasgow’s beloved @GSofA https://t.co/G0adVwlF20 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 16 juin 2018

Le bâtiment, conçu par l'architecte Charles Rennie Mackintosh et vieux de plus d'un siècle, avait déjà été endommagé par un incendie en mai 2014. «Le Mack est en cours de rénovation», a expliqué un député de Glasgow, Paul Sweeney, sur Twitter.

Art nouveau

L'immeuble est le «plus important architecturalement à Glasgow». «Nous ne pouvons pas perdre ce bâtiment», a ajouté le député, «dévasté» par la nouvelle de l'incendie.

There must be a comprehensive national effort to ensure every possible option to salvage and restore what is one of the finest edifices in the history of world architecture is pursued in the wake of this latest setback. I'll be doing everything I can to promote that in Parliament — Paul Sweeney MP (@PaulJSweeney) June 16, 2018

Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) était l'un des principaux représentants de l'art nouveau, célèbre pour son goût pour les bâtiments aux lignes épurées et les meubles à angles droits.

La Glasgow School of Arts est une des plus anciennes institutions britanniques dédiées à l'art et au design. Fondée en 1845, elle a formé des artistes contemporains majeurs.

It’s hard to credit that the Art School is on fire again... I took this photo as the fire took hold in 2014. Glasgow School of Art fire May 2014 #GSofA #glasgowschoolofart #fire #glasgowcitycentre #glasgow #glasgowphotographer #blackandwhitephotography #blackandwhitephoto pic.twitter.com/9OSBy30hPX — FanaticPhoto (@FanaticPhoto) 16 juin 2018

(ats/nxp)