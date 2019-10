Une ex-Miss France victime d'un accident mortel

Un conducteur de 44 ans, qui roulait en état d'ivresse en direction de Genève, a percuté deux cyclistes, samedi à Chens-sur-Léman en Haute-Savoie, alors qu'il doublait une autre voiture, à une vitesse de plus de 100km/h sur une route à vitesse limitée à 80km/h, rapporte «Le Messager».

Les deux cyclistes, une femme de 50 ans, Miss France 1990,domiciliée à Combloux et son compagnon de 52 ans, originaire de Megève ont été mortellement blessés dans l'accident. «Un choc d’une extrême violence», selon le procureur Philippe Toccanier, interrogé par le «Dauphiné Libéré». Le couple avait entrepris un tour du Léman à vélo le matin même et était à moins de 15 km de la fin de son périple au moment du drame, selon le quotidien français. Le chauffard a été présenté à un juge d'instruction, lundi et a été mis en examen pour homicides involontaires aggravés par son alcoolémie et sa conduite en excès de vitesse. Il a été placé en détention provisoire.