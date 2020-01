Une fusillade fait plusieurs morts en Allemagne

Six personnes ont été tuées vendredi dans une fusillade à Rot am See, dans le sud-ouest de l'Allemagne, selon plusieurs médias, tandis que la police a annoncé qu'il y avait eu plusieurs morts.

La fusillade, dont l'auteur présumé a été arrêté, s'est produite à la mi-journée dans la région proche de Stuttgart. Plusieurs personnes ont également été blessées. dont deux grièvement, selon la police locale, qui a déployé sur place un important dispositif.

Schietpartij in het Duitse Baden-Württemberg. Volgens de politie zijn er meerdere doden.#RotamSee



https://t.co/AJlXnAU8k3pic.twitter.com/QUtrVD2orD — NieuwsBlog | brekend (@NBbrekend) January 24, 2020

Les victimes sont toutes membres de la même famille, assure le quotidien «Bild» sur son site internet alors que la police s'est contenté d'indiquer que les personnes impliquées dans la fusillade se connaissaient et qu'il s'agissait d'une dispute familiale.

??POLIZEIEINSATZ??

Grösserer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Le tireur présumé est un homme né en 1983, selon «Bild» qui indique que le drame a eu lieu dans une auberge. Le tireur a agi seul et il n'y a aucun indice de l'éventuelle existence d'un complice, d'après l'agence de presse allemande dpa.

La fusillade s'est produite vers 12h45 heure près de la gare de Rot am See, une localité de 5200 habitants proche de la ville de Heidelberg, dans l'Etat régional du Bade-Wurtemberg.

(afp/nxp)