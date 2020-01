Une réaction irritée du pape fait le buzz

Des images du pape François réagissant mardi soir avec irritation à une poignée de main trop énergique d'une fidèle, après les vêpres du dernier jour de l'année Place Saint Pierre, a été vue des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux.

Après avoir embrassé les nombreux enfants massés devant la crèche de Noël sur la vaste Place Saint Pierre, et alors qu'il allait repartir dans une autre direction, la main du vieux pontife a été happée par une femme asiatique qui, en voulant l'attirer vers elle, a failli le faire tomber.

Tandis que l'inconnue lui criait des propos quasiment inaudibles, le chef de file de l'Eglise catholique, irrité et le visage douloureux et empourpré, est parvenu à s'extraire de cette étroite poignée de main par des tapes sur le bras de la femme.

Le pape, 83 ans et qui a des difficultés à marcher, a poursuivi ensuite son tour de la crèche en maintenant un peu plus de distance avec les fidèles enthousiastes et son visage s'est détendu au contact des jeunes enfants.

Sollicité par l'AFP, le service de presse du Vatican n'avait pas fait de commentaire mercredi en milieu de journée. (afp/nxp)