Vingt ans après, la paix en Irlande du Nord plus fragile que jamais

Un vilain crachin arrose Belfast. Dans son élégant salon, où crépite un feu de cheminée, Robert McCartney, 81 ans, rumine contre les célébrations des vingt ans de l’accord de Belfast, ou accord du Vendredi-Saint, qui a mis fin officiellement au sanglant conflit nord-irlandais. «Cet accord n’a pas apporté la paix comme le clament les officiels, car les attentats avaient déjà largement pris fin avec le cessez-le-feu de l’Armée républicaine irlandaise (IRA) en 1994», rappelle ce partisan convaincu de l’union avec l’Angleterre. «Ce sont les attentats américains du 11 septembre 2001 qui ont définitivement éradiqué le terrorisme d’Irlande du Nord. L’IRA a compris que le président américain George W. Bush aurait donné comme consigne à Tony Blair d’être impitoyable avec eux. C’est pourquoi ils ont vraiment commencé à déposer les armes.»

À l’époque, le Parti unioniste du Royaume-Uni (UKUP), fondé par Robert McCartney, s’était joint au Parti démocrate unioniste (DUP) pour s’opposer à l’accord du Vendredi-Saint. Et malgré trente années de conflit, ils avaient convaincu 29% des Irlandais du Nord lors du référendum organisé dans la foulée. Même s’il a aujourd’hui contre lui l’écrasante majorité de la classe politique irlandaise et britannique, l’ancien politicien reste inflexible en raison des «concessions faites par le gouvernement britannique aux assassins et terroristes de l’IRA et son bras politique, le Sinn Féin».

Du côté républicain, de nombreuses voix s’élèvent également. Au sud de la frontière invisible entre les deux Irlandes, Anthony McIntyre, 61 ans, applaudit encore en grinçant des dents l’habileté du gouvernement britannique durant le processus de négociation. «Puissance colonisatrice, il avait réussi à passer du rôle de fléau absolu à celui d’arbitre entre deux tribus d’Irlande du Nord, les républicains et les unionistes», explique cet ancien membre de l’IRA, désormais installé dans la ville de Drogheda.

«Jeter les Britanniques»

Alors que la pluie glisse sur sa casquette, Anthony McIntyre se dit philosophe. Pourtant, à l’époque, il s’est «senti trahi par le Sinn Féin», qui avait endossé l’accord. Lui qui s’est battu pour la cause indépendantiste a intégré l’IRA alors qu’il était adolescent, a passé seize ans en prison pour le meurtre d’un paramilitaire unioniste. «Si le Sinn Féin voulait la paix, il suffisait d’arrêter de se battre», affirme-t-il.

Ce détenteur d’une thèse en histoire, obtenue lors de son séjour derrière les barreaux, n’a jamais cessé de dénoncer la direction du Sinn Féin, en particulier Gerry Adams et Martin McGuinness. «Tous deux n’avaient pour unique objectif que le pouvoir. Ils ont donc accepté la voie constitutionnelle, trahissant ainsi la cause républicaine: nous sommes toujours une colonie britannique et nous n’avons pas jeté les soldats britanniques hors d’Irlande du Nord.» Tristan de Bourbon, Belfast (24 heures)