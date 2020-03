«Vous jugerez en droit et pour cette raison vous relaxerez»

Un grand procès s’achève toujours dans le choc de deux logiques, deux discours qui violemment s’affrontent et disent le droit de manière opposée. «Coupables!» n’ont cessé de répéter mardi les procureurs dans leur réquisitoire. Pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux, ils requièrent 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, contre François Fillon, et 3 ans de prison avec sursis contre sa femme, Penelope. Sans oublier 375'000 euros d’amende pour chacun. Contre leur comparse, le député suppléant Marc Joulaud: 2 ans avec sursis et 20'000 euros d’amende.

Aux yeux de l’accusation, le travail de Penelope Fillon comme assistante parlementaire et conseillère littéraire de la «Revue des deux Mondes» n’a jamais été qu’une fiction. «Il avait la même consistance que les phénomènes de paréidolie», ricane un des procureurs, en allusion à ces illusions d’optique qui vous font voir «un visage ou un animal dans la forme des nuages».

Des «vétilles»

Durant toute sa carrière de député, soit dès 1981 pour des faits prescrits et entre 1998 et 2013 pour les faits pénalement reprochés, François Fillon aurait exploité un système permettant de compléter ses revenus familiaux en puisant dans la «réserve parlementaire». «Conforté par un profond sentiment d’impunité et la certitude que son statut empêcherait de s’intéresser à ce qu’il considérait comme des vétilles», il aurait entraîné sa femme, «victime consentante des agissements de son mari». On notera que les «vétilles» représentent 1,3 million d’euros sur quinze ans. «Une attitude particulièrement cynique lorsqu’elle provient d’un homme qui s’opposait en 2012 à une hausse du SMIC en tweetant: «C’est trop facile d’être généreux avec l’argent des autres», s’indigne le procureur.

Mercredi, avec les plaidoiries de la défense, le paysage a complètement basculé. Six avocats se succèdent à la barre, alternant de brefs exposés techniques et de flamboyantes attaques lyriques. Côté technique, un des avocats de François Fillon, Me Joris Monin de Flaugergues, défend l’idée que tout le procès n’aura été qu’«un spectacle inutile» car l’ensemble des faits serait en réalité prescrit. Explication: pour les délits reprochés, le délai de prescription est de trois ans: mais faut-il le faire courir au moment où les faits ont été découverts, soit en janvier 2017 avec la parution d’un article du «Canard enchaîné», ou au moment de la commission des faits, soit en décembre 2013, quand Penelope Fillon a résilié ses derniers contrats? L’accusation a retenu l’option de janvier 2017, estimant qu’il s’agissait d’une infraction dissimulée. Pour cela, il faudrait que les Fillon aient déployé des «manœuvres caractérisées de dissimulation», ce qui est absurde, aux yeux de l’avocat, puisque tous les éléments étaient connus des organes de l’Assemblée nationale. «Il n’y avait aucune dissimulation, tout était transparent, dans les règles, et plusieurs personnes étaient au courant des fonctions de Mme Fillon.»

Le jugement sera prononcé le 29 juin

Plus frontalement, les ténors de la défense – Me Pierre Cornut-Gentille pour Penelope et Me Antonin Lévy pour François Fillon – attaquent sur le fond. «On a présenté ma cliente comme une idiote, s’indigne le premier, comme une victime de son mari, femme fictive pour un emploi fictif.» Lui dresse le portrait d’une femme d’un tempérament discret mais très engagé, qui dans la Sarthe jouait un rôle important de représentation de son époux. «Un préfet l’a dit: elle était l’oreille de son mari. Mettez-vous en doute sa parole?»

Me Lévy prend le relais et il brocarde une enquête pénale qui n’a retenu que les témoins à charge – par exemple un journaliste affirmant n’avoir jamais vu Penelope Fillon aux comices agricoles alors qu’il est attesté qu’elle y allait – et qui aurait écarté les témoins à décharge, dont l’avocat se plaît à multiplier les exemples. «On tente de réduire son action à de menues tâches, on invoque un prétendu «rôle social de l’épouse», mais qu’est-ce que c’est que ce rôle et cette conception dépassée de la femme?»

Apostrophant la présidente du tribunal, il conclut: «J’entends dire que dans ce dossier, vous ne pouvez que condamner, car sinon l’élection présidentielle aurait été volée au peuple. Il n’y a aucune raison de penser cela: vous jugerez en droit, en fait, et pour cette raison vous relaxerez.» Le jugement sera prononcé le 29 juin.