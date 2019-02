«À Gênes, l’immobilisme n’est pas inscrit dans nos gènes»

Le chantier de reconstruction doit rendre aux Gênois leur mobilité, mais aussi réparer une blessure profonde chez beaucoup d’habitants. Entretien avec le maire de Gênes, Marco Bucci.

Quel est votre bilan six mois après le drame?



Au lendemain de cette catastrophe, tous les regards étaient tournés vers Gênes et nous devions bouger rapidement. Il fallait démontrer que l’Italie était capable de s’atteler à un vaste projet, que l’immobilisme n’était pas inscrit dans nos gènes. Les personnes qui habitaient dans les immeubles situés sous le pont ont été relogées en moins de six jours, nous avons remis le réseau ferré en état en un mois et ouvert de nouvelles routes pour désengorger la circulation en six semaines. Un mois après l’effondrement de la structure, nous avons choisi les entreprises pour la démolition des tronçons et la reconstruction de l’ouvrage. Le nouveau pont sera inauguré au début de 2020. Nous avons battu tous les records et nous en sommes fiers. Il est certain que la visibilité que nous avons eue au niveau mondial après l’accident nous a été très utile car elle nous a permis d’accélérer les choses.

Gênes sera-t-elle un nouveau modèle d’urbanisme?



L’économie locale a besoin d’un nouveau pont mais aussi d’un nouveau réseau d’infrastructures, d’où l’importance d’agir sur plusieurs fronts. Pendant que nous nous occupions de la démolition et du projet de construction de la nouvelle structure, nous avons également réfléchi à l’amélioration de la mobilité. Nous allons construire de nouvelles voies d’accès. Nous voulons aussi réaménager toute la zone environnante. Les immeubles situés en dessous du pont ont été rachetés, certains seront démolis, d’autres seront revendus. L’idée est de remodeler le quartier. Après l’effondrement du pont, Gênes sera encore plus performante.

Sur le plan juridique, où en est la situation avec la société qui exploitait le pont Morandi?



Cette société, Autostrade per l’Italia, n’a pas l’intention de multiplier les recours pour bloquer les travaux de construction. Ce serait admettre sa responsabilité dans le drame. Lorsque le chantier sera bouclé, le groupe contestera probablement le fait qu’il n’a pas été impliqué dans la reconstruction. Au niveau financier, Autostrade a déjà payé la première tranche d’indemnités fixées pour le paiement des expropriations des habitants. La deuxième tranche couvrant les coûts de la démolition et de la reconstruction doit être versée d’ici au 18 février. (24 heures)