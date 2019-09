«À la fin, s’il y a 28 Brexit, nous serons 28 colonies!»

Au fond, c’est aussi simple que ça: «S’il devait y avoir 28 Brexit, chacun de ces 28 pays devrait choisir entre devenir une colonie des États-Unis ou de la Chine.» Il a le sens de la formule, Enrico Letta. L’ancien premier ministre italien était ce lundi soir à Genève pour une conférence au Graduate Institute (IHEID) sur «l’Union européenne dans la géopolitique mondiale». Doyen de la Paris School of International Affairs (Sciences Po), il a énuméré trois défis cruciaux pour la survie de l’Union et pour sa capacité à faire le poids face à Pékin et Washington. Trois des défis majeurs sur lesquels la Commission européenne sera certainement jugée.

Stratégie migratoire

D’abord, la question migratoire. «Ce lundi à Malte, enfin, il y a eu un pas dans la bonne direction (ndlr: accord de répartition automatique des migrants). Pourvu que cela débouche sur une stratégie à long terme!» lance l’ancien premier ministre italien. «C’est incroyable de ne pas avoir de politique cohérente pour faire face au flux de migrants, mais aussi au déclin démographique dans nos pays. Au lieu de gérer l’avenir, les uns (tel Matteo Salvini) ont tenté de fermer les ports, ce qui est inhumain. Les autres veulent garder les portes grandes ouvertes mais sans dire comment gérer la situation, ce qui alimente les peurs et donc le populisme.

«Si l’accord de Malte ne résout pas le problème dans le cadre des règles de l’UE, je plaide pour qu’un nouveau traité soit conclu exclusivement entre les États qui y sont favorables (ndlr: sans se laisser bloquer par les autres). C’est comme ça qu’on a procédé pour l’accord de Schengen (ndlr: sur la libre circulation) et ça marche! C’est aussi ce qui s’est produit avec le Fond de sauvetage des États pour sortir de la crise financière (ndlr: Britanniques et Tchèques n’en font pas partie). Les gens veulent une Europe des solutions, pas juste des principes!»

Leadership climatique

Deuxième défi de taille: l’environnement. L’UE s’est posée en leader mondial et l’Accord de Paris a survécu au retrait des États-Unis. Encore faut-il concrétiser les engagements. Question de crédibilité et de légitimité: le sursaut de participation aux élections européennes est lié au «vote jeune» sur le climat.

Far West technologique

Enfin, le troisième volet est technologique: les géants du Net sont aux États-Unis et en Chine, deux puissances qui ne protègent pas les données personnelles stockées sur nos téléphones mobiles. «Dans ce Far West, qui donc imposera des règles si ce n’est l’Europe?» s’interroge l’ancien premier ministre.