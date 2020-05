En Angleterre, le Norland College forme des nounous 007 pour l’élite

Les pneus crissent sur l’asphalte, la voiture effectue un impressionnant tête-à-queue et repart dans la direction opposée dans un vrombissement assourdissant: quiconque aurait essayé de suivre le véhicule aurait été semé dans un nuage de poussière. Dix minutes plus tard, le pilote rentre à la base, enlève son casque de protection et laisse apparaître des cheveux blonds descendant jusqu’aux épaules. «Excellent travail, Jane», s’exclame l’instructeur alors qu’il descend du côté passager du véhicule. «Tu es maintenant prête à passer l’examen de conduite.»

Bien entendu, il ne s’agit pas de l’examen d’obtention du permis de conduire: d’ailleurs, cet examen, Jane ne l’aurait pas réussi, car elle a enfreint pratiquement toutes les règles du Code de la route. Et il ne s’agit pas non plus d’un test destiné à trouver la version féminine de l’agent 007 pour le prochain film de la saga James Bond – d’ailleurs, la productrice Barbara Broccoli a annoncé que le monde n’était pas encore prêt pour un 007 version féminine. La jeune femme au volant s’apprête simplement à passer une des épreuves qui lui permettra de devenir nounou: et pas n’importe quelle nounou, mais une nounou qui a étudié au Norland College, l’école anglaise qui approvisionne depuis plus d’un siècle les familles royales, les milliardaires et les célébrités de la moitié de la planète.

C’est de cet hôtel particulier donnant sur une route résidentielle de Bath, une ville thermale fondée au sud-ouest de l’Angleterre à l’époque de la Rome antique, que sont sorties les baby-sitters du prince William et de Kate Middleton, de sa petite sœur Pippa Middleton, de George et Amal Clooney, de Mick Jagger, qui continue à faire des enfants malgré son âge avancé, et de tant d’autres célébrités. L’enseignement y est extrêmement strict. Et la sélection est impitoyable.

Des règles plutôt désuètes

Pourtant, la formation est tout sauf bon marché: 45'000 livres sterling (51'500 euros) pour trois ans de cours et un diplôme équivalant à un master en pédagogie de l’enfant. Mais les perspectives sont si alléchantes qu’elles en font oublier les sacrifices et les frais déboursés: le salaire initial moyen d’une nourrice sortie de cette école dépasse les 35' 000 livres sterling (40'050 euros) par an, un revenu auquel il faut généralement ajouter le gîte et le couvert. C’est bien plus que le salaire moyen au Royaume-Uni, et il augmente de manière quasi constante – jusqu’à se multiplier par deux ou par trois – avec l’âge et l’expérience professionnelle.

Employer une nounou du Norland College – que l’on considère comme la meilleure école du monde dans ce domaine – est un symbole de richesse. Il s’agit d’une garantie contre tout type de risques. Dispensé par un ancien instructeur militaire des commandos, le cours de conduite en est la preuve: il apprend aux jeunes femmes comment conduire une voiture, mais également comment se débarrasser des éventuels paparazzis qui pourraient un jour les talonner. Et ce n’est pas le seul signe que les nounous d’aujourd’hui, celles du Norland College tout du moins, sont bien différentes de Mary Poppins. «La lutte contre le terrorisme, la défense face aux attaques cybernétiques et les arts martiaux font partie des autres matières que nous enseignons», affirme la directrice Mandy Donaldson.

Bien sûr, les jeunes femmes doivent également parler deux à trois langues, savoir effectuer une recherche sur Google et se débrouiller dans les matières scientifiques. Rien à voir avec l’image de la nourrice traditionnelle, même si l’uniforme des étudiantes n’a pas changé depuis 1893, l’année de la fondation du collège, et que les règles en vigueur au sein de l’établissement semblent plutôt désuètes: interdiction d’avoir son téléphone portable avec soi pendant les leçons, pas de piercings ni de tatouages (sauf s’ils ne sont pas visibles, bien cachés sous la robe), pas de vernis à ongles ni de cheveux lâchés, pas d’alcool (et, inutile de le spécifier, pas de drogues). Les apprenties nourrices ne peuvent pas non plus écouter de la musique avec un casque, porter une montre au poignet ou mâcher un chewing-gum. Elles ne sont autorisées à porter qu’une paire de boucles d’oreilles très sobres et un peu de maquillage sur le visage, à condition que cela reste discret.

De Mary à «Mario» Poppins

Mais l’habit ne fait pas le moine. Car ni le cursus du Norland College, ni le caractère de ses professeurs et étudiants ne sont dépassés. Certes, la formation inclut également des matières traditionnelles ; les étudiantes apprennent à cuisiner, à coudre, à refaire les lits, à ranger la maison, à bercer un bébé et même à lui faire faire son rot après le repas. Mais tout le reste vise à faire de la nounou du XXIe siècle une parfaite gestionnaire et administratrice de la famille qui l’emploie: en cela, la nourrice d’aujourd’hui est une vraie Mary Poppins, sans les chansons bien sûr. «Autrefois, ce métier était réservé aux vieilles filles un peu disgracieuses», fait observer le «Daily Telegraph» d’un ton un peu acerbe, «alors qu’aujourd’hui, il s’agit d’une profession bien rémunérée attirant de nombreuses jeunes femmes, qui la privilégient à une carrière d’infirmière ou d’institutrice.»

Mais il ne séduit pas que les jeunes femmes, faut-il préciser, car, depuis quelques années, de jeunes hommes s’inscrivent également au Norland College: «Ça fait un certain effet. Dans un sens, c’est une étape historique», avaient déclaré Liam et Harry, les deux premiers diplômés de l’école, en 2018, mais ça devient courant aujourd’hui, et comme dans n’importe quelle autre école, les étudiants prennent désormais la pose aux côtés des étudiantes pour la traditionnelle photo de fin d’année. Le seul problème a été de trouver un nom à leur donner: pour l’occasion, l’établissement a créé un néologisme, manny, de man (homme) et de nanny (nourrice, gouvernante ou nounou en français). En bref, Mary Poppins s’est trouvé son «Mario» Poppins.

@La Repubblica