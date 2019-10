«Assad plus fort que jamais avant Genève»

Post tenebras lux. Ce mercredi à Genève se tient la toute première réunion d’une «assemblée constituante» chargée par l’ONU de décider l’avenir de la Syrie, après huit ans de guerre et 370'000 morts. Or, les délégués du régime arrivent en position de force. Plus que jamais, Bachar el-Assad est de retour dans le jeu, pas question de céder le pouvoir. État des lieux avec Fabrice Balanche, expert de la Syrie à l’Université de Lyon.

La reconquête du territoire

«Les forces syriennes avaient repris le contrôle sur deux tiers du territoire national. À présent, avec le retrait des États-Unis, le régime de Bachar el-Assad reprend le tiers manquant… sans tirer une cartouche! Lâchés par Washington, les Kurdes n’ont pas eu d’autre option que de se tourner vers Damas pour les défendre contre la Turquie. Or, le Nord-Est est crucial, la moitié du pétrole syrien s’y trouve.»

Il reste bien sûr à reconquérir la poche d’Idleb, dans le Nord-Ouest, qui a servi de refuge aux groupes rebelles fuyant le pilonnage des villes rebelles, l’une après l’autre. «Mais ces combattants sont essentiellement des islamistes. Même les Occidentaux le reconnaissent aujourd’hui, ils demandent juste qu’on ne bombarde pas trop les civils. Cette poche dérange Assad, mais ne menace pas son pouvoir.»

Quid de l’offensive turque? «Au final, elle est limitée et concerne des zones peuplées d’Arabes. Les Turcs ne pourront pas faire comme à Afrin, où ils avaient chassé les Kurdes et fait venir d’Idleb des islamistes pro-Turcs», note le chercheur. Enfin, l’unique base militaire que conservent les États-Unis après leur retrait «ne tiendra pas longtemps», estime Fabrice Balanche. «Cela a permis à Washington de sauver la face, mais ses troupes sont désormais en terrain hostile: elles se sont aliéné les Kurdes et les milices arabes sunnites qui leur étaient alliées.»

Le système Assad resté intact

«Le régime Assad ne ressort pas affaibli de cette guerre. Les Moukhabarat, services de renseignement syriens, n’ont jamais cessé de fonctionner, leur réseau d’informateurs a été reconstitué, assure Fabrice Balanche. On dit généralement qu’un Syrien sur cinq est impliqué. Pas le choix: ils collaborent ou ils meurent.»

«Le parti Baas, lui, est revigoré. Idéologiquement, bien sûr, c’est une coquille vide, personne ne croit au nationalisme arabe. Mais c’est le réseau d’influence par excellence. Critiqué avant la guerre, il a prouvé sa solidité. Il contrôle la plupart des municipalités et des administrations. Même si Bachar el-Assad lançait une grande décentralisation, il garderait le contrôle à travers son parti.»

La loyauté du clergé sunnite

«La plupart des religieux sunnites (ndlr: confession de la majorité des Syriens) sont restés fidèles au président alaouite Bachar el-Assad. Il s’agit de soufis, promoteurs d’un islam modéré. Ils avaient perdu leur influence à cause des salafistes et des Frères musulmans, qui attiraient à eux les populations les plus modestes, grâce à des activités caritatives financées par des pays du Golfe. L’an passé, une loi a été promulguée pour élargir les compétences du clergé sunnite syrien, qui reçoit des financements et dispose d’une chaîne de télévision. Cela a fait hurler les laïcs et même les musulmans de confession alaouite, inquiets de l’importance donnée aux sunnites. Mais il s’agit là d’un islam soumis, aux ordres du régime.»

Le levier djihadiste

En retirant leurs forces de Syrie, les États-Unis laissent les prisonniers djihadistes passer aux mains du régime. Ces islamistes que l’Occident n’a pas voulu récupérer et juger, c’est Damas qui va s’en charger. «Après les interminables discussions sur l’éventualité d’un tribunal international, Bachar el-Assad aura beau jeu de l’organiser dans son pays et d’y convier des juges étrangers! En plus, il dispose d’un formidable levier: laisser planer la menace d’une évasion de djihadistes européens.»

Les intérêts russes et iraniens

«La Russie a reconstitué l’armée syrienne et formé ses officiers. Moscou a mis la main sur le pétrole et le gaz, mais aussi le port marchand de Tartous. L’Iran gère le port de Lattaquié et contrôle les sulfites. Il est impliqué dans le système sécuritaire à travers les miliciens du Hezbollah libanais. Par ailleurs, la Syrie est très endettée envers la Russie et l’Iran.» Damas est très dépendant à l’égard de Moscou et Téhéran. Mais cela veut aussi dire que ces deux puissances ont en Syrie des intérêts qu’elles ne veulent pas voir mis en danger.