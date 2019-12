«Notre avenir dépend de l’immigration»

Les Allemands ont besoin de nouveaux immigrés pour faire tourner leur économie. Et très vite! «Un lieu de production sans personnel n’a aucune chance de réussir. L’Allemagne a besoin de main-d’œuvre étrangère», a insisté samedi Angela Merkel dans son podcast vidéo hebdomadaire.

À part l’extrême droite, tous les responsables politiques allemands se sont mis d’accord sur le principe d’une immigration contrôlée pour répondre aux besoins des entreprises mais aussi pour maintenir la prospérité du pays. Elle est essentielle pour «assurer le maintien de notre haut niveau de couverture sociale», a insisté Peter Altmaier, le ministre conservateur du Travail (CDU). Même le ministre ultraconservateur de l’Intérieur, Horst Seehofer (CSU), s’est résolu à cette idée que la droite allemande a toujours refusée. «Nous avons besoin de main-d'œuvre pour assurer notre prospérité», a-t-il justifié.

Préférence nationale finie

Pour ce faire, la chancelière a invité ce lundi les patrons et les syndicats pour évoquer la loi d’immigration (ndlr, Fachkräfteeinwanderungsgesetz) qui entrera en vigueur le 1er mars 2020. Elle doit permettre d’accélérer le recrutement dans les pays tiers (hors Union européenne) comme le Mexique, l’Inde, le Brésil ou le Vietnam. Ce texte supprimera notamment la «préférence nationale» à l’embauche et facilitera la délivrance de visas.

L’Allemagne a besoin de plombiers, de mathématiciens, d’informaticiens, de scientifiques mais aussi de médecins, de personnels soignants, de boulangers et de menuisiers. Or, sans une immigration des pays tiers, le «made in Germany» est menacé sur le long terme, préviennent les experts. «L’avenir de notre pays dépend de l’immigration», insiste Felix Pakleppa, le secrétaire général de la Confédération des PME du bâtiment (ZDB), le secteur qui souffre le plus de la pénurie de main-d’œuvre. «La pénurie de main-d’œuvre est devenue un frein pour la croissance», ajoute Achim Berg, le président de la Fédération des entreprises des nouvelles technologies (Bitkom).

Les réfugiés, une aubaine L’arrivée de plus de 1 million de réfugiés entre 2015 et 2016 a été une aubaine pour les entreprises. Selon l'Agence fédérale pour l'emploi, plus de 300000 réfugiés venus en 2015 de Syrie, d’Afghanistan, d’Érythrée, d’Irak, d’Iran, du Nigeria, du Pakistan et de Somalie ont trouvé du travail. Ces réfugiés sont devenus «un pilier de l’économie allemande», insiste le patron de l’agence, Detlef Scheele.

Mais cela n’a pas suffi à combler les besoins de la première économie d’Europe. Plus de 1million de postes sont toujours vacants! Selon la Fédération des chambres de commerce et d’industrie allemandes (DIHK), plus de la moitié des patrons estiment que cette pénurie constitue le principal défi pour l’avenir de leurs entreprises.

Pour les Allemands, il s’agit aussi de sauver leur système de retraites par répartition (les jeunes paient pour les plus vieux). En 2018, 100 actifs finançaient les retraites de 31 personnes de plus de 67 ans. Avec l’arrivée des baby-boomers, ce sera presque deux actifs pour un retraité en 2038.

Selon l’Institut de recherche sur le marché du travail (IAB), l’Allemagne est le pays le plus âgé du monde après le Japon. Le nombre de cotisants diminue chaque année et le nombre de retraités augmente. Pour le ministre de la Santé, l’assouplissement des procédures avec les pays tiers est une chance de trouver des aides-soignants dans les hôpitaux et les maisons de retraites. «Le vieillissement de la population nécessite plus de personnel», estime le conservateur Jens Spahn (CDU).

Une «réformette»

Pour les libéraux (FDP), très proches des milieux économiques, cette loi d’immigration économique reste néanmoins trop timide face à la taille du défi. «Malgré toutes les doléances des entreprises et malgré les avertissements des experts, le gouvernement nous a fait une réformette», a déploré Johannes Vogel, porte-parole pour les questions de marché du travail.