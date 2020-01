Les «bébés-éprouvette» de Viktor Orbán

Un «plan national pour la reproduction humaine». Voilà ce qu’a annoncé le bien nommé ministre des Ressources humaines, Miklós Kásler, peu avant Noël, indiquant que «l'avenir de la nation reste suspendu à la question démographique». Son ministère vise 4000 naissances de «bébés-éprouvette», issus de fécondation in vitro, d'ici à 2022. Pour y parvenir, l’État a pris en main les six centres privés du pays spécialisés dans les traitements de l’infertilité, lesquels seront totalement remboursés à compter du 1er juillet, contre 70% à l’heure actuelle.

En prenant ainsi à son compte la procréation médicalement assistée, l’État pourra offrir les meilleurs traitements aux 150'000 couples hongrois concernés, a promis la secrétaire d’État à la Famille, Katalin Novák. Le site d’information hongrois 444.hu soupçonne tout de même qu’en nationalisant ces cliniques, le gouvernement met aussi la main sur un juteux business. Ces «bébés-éprouvette» représenteront une goutte d’eau au regard de la faible natalité et de l'émigration qui ont fait stagner puis diminuer la population hongroise depuis quatre décennies. Mais Viktor Orbán a décrété la natalité cause nationale et son gouvernement entend actionner tous les leviers à sa disposition.

«Nous, nous voulons des bébés hongrois»

«Les grands pays ne comprennent pas ce sentiment d'être en danger, car ils ne le sont pas, mais en Hongrie, il est très vif », explique le premier ministre. Le peuple hongrois ne disparaîtra pas de sitôt, mais il est vrai que les projections démographiques ne sont guère réjouissantes: passée sous le seuil de dix millions d’habitants au début des années 2010, la population va continuer de décroître jusqu’à 2050 au moins, date à laquelle le pays pourrait compter moins de huit millions d’habitants. Pas question de faire appel à l’immigration pour autant, a prévenu le dirigeant hongrois. «Des pays occidentaux ont fait le choix de l’immigration. Nous, nous voulons des bébés hongrois. Accepter la migration, ce serait comme déposer les armes.»

Loin de «déposer les armes», le parti de droite Fidesz, qui est au pouvoir, a tout envisagé, ou presque, pour stimuler la natalité: des ristournes sur les prêts étudiants pour récompenser les diplômés qui ont procréé au cours de leurs études, la prise en compte du nombre d'enfants pour le calcul de la retraite, et même l’octroi d’un droit de vote élargi aux familles nombreuses. Si rien de cela n’a finalement vu le jour, la Hongrie s’est quand même dotée d’une politique familiale très ambitieuse, «la plus complète d’Europe» selon Viktor Orbán, à laquelle le pays consacre aujourd’hui près de 5% de son produit intérieur brut (PIB).

Incitations financières

Sa mesure phare, annoncée lors du discours à la nation en février 2019: un prêt à taux réduit de dix millions de forints, soit peu plus de 32 600 francs, non remboursable à partir du troisième enfant. Un programme de construction de crèches a été lancé, mais les grands-parents qui s’occupent eux-mêmes de leurs petits-enfants bénéficient d’une allocation depuis le 1er janvier.

Ces mesures radicales ont fait de la Hongrie un modèle brandi par des groupes chrétiens américains qui cherchent à promouvoir une politique familiale conservatrice aux États-Unis et en Europe. De fait, Budapest est devenue un épicentre mondial des politiques natalistes, qui rassemble chaque année une galaxie conservatrice lors du Sommet démographique de Budapest, et Katalin Novák, la secrétaire d’État à la Famille, sillonne le globe à la recherche d’alliés. C'est elle qui a pris la lumière lors du Congrès mondial des familles à Vérone en Italie en mars 2019, un grand forum chrétien anti-avortement et anti-LGBT qui s'est déroulé sous l'égide de l’ex-ministre de l’Intérieur Matteo Salvini.

Un «partenariat pour les familles»

Au début du mois de décembre dernier, la Hongrie a lancé un «partenariat pour les familles» signé par les États-Unis, le Brésil et la Pologne, lors d’une Conférence internationale sur la politique familiale à Washington. Elle a été parrainée par le Ministère américain de la santé et des services sociaux. «Le leadership [de la Hongrie] doit être reconnu sur ces questions», a déclaré Joseph Grogan, directeur du Conseil de politique intérieure à la Maison-Blanche.

Reste à savoir si le «modèle hongrois» apportera les résultats escomptés. Un léger rebond du taux de fécondité a pu être observé en Hongrie ces dernières années (de 1,2 à 1,5 enfant par femme), mais Viktor Orbán en convient lui-même: «Nous avons beaucoup fait, mais nous n’avons pas encore réussi à enrayer le déclin et les résultats de notre travail ne sont pas encore irréversibles.»