Boris Johnson joue la carte de l’optimisme et de la dureté

Le Royaume-Uni est dirigé par un nouveau premier ministre: mercredi après-midi, Theresa May a transmis le flambeau à Boris Johnson, élu la veille chef du Parti conservateur. Après s’être rendue au palais de Buckingham pour remettre sa démission à la reine Elisabeth II, elle a demandé à son hôte d’inviter son ancien ministre des Affaires étrangères à former un nouveau gouvernement. Quelques secondes plus tard, Boris Johnson a fait son apparition. Après avoir passé 36 minutes auprès de la souveraine, vêtue d’une éclatante robe de fleurs bleues et qui avait retardé son départ en vacances dans sa demeure écossaise de Balmoral pour cette occasion, il est devenu le 55e premier ministre britannique.

Lors de son premier discours devant la porte noire du 10 Downing Street, qui lui sert désormais de demeure officielle, Boris Johnson a réclamé aux Britanniques de miser sur leur optimisme et leur énergie pour franchir les difficultés à venir. Après leur avoir rappelé qu’ils sont appréciés dans le monde entier pour leur inventivité, leur humour, leurs universités, leurs scientifiques, leurs forces armées, leur diplomatie et plus globalement «les valeurs portées par le drapeau» national, il leur a réclamé de «débrider le pouvoir productif» du Royaume-Uni.

Filet de sécurité

Comme il l’a déclaré à de nombreuses reprises, Boris Johnson est déterminé à sortir de l’Union européenne le 31 octobre coûte que coûte. Désireux de «créer un nouveau partenariat, chaleureux, proche et affectionné avec nos amis européens», il s’est dit «convaincu que nous pouvons faire un accord sans contrôle à la frontière irlandaise, car nous refusons d’avoir de tels contrôles, et sans ce filet de sécurité non démocratique».

Le filet de sécurité a empêché l’adoption de l’accord trouvé entre Theresa May et les Européens: une trentaine de députés britanniques refusent que l’Irlande du Nord – qui resterait dans le marché unique – dispose d’un statut différent du reste du Royaume-Uni. C’est pourtant la seule option trouvée par les négociateurs pour ne pas avoir à contrôler les biens et les personnes à la frontière entre les deux Irlandes, une condition sine qua non des accords de paix signés entre la république d’Irlande et le Royaume-Uni en 1998.

Décidé à faire plier Bruxelles pour sortir de l’impasse sous les hourras, Boris Johnson compte visiblement s’appuyer sur un gouvernement largement renouvelé. Seul le ministre du Brexit Stephen Barclay garde sa place. Il a déjà pu compter sur les démissions des opposants à une sortie de l’UE sans accord, tels le responsable des Finances Philip Hammond et le ministre de la Justice David Gauke.

Nouvelle équipe

Outre ces départs, le nouveau locataire du 10 Downing Street a effectué un grand ménage. Il a renvoyé son ultime adversaire pour la direction du parti et ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt, qui a refusé un poste moins prestigieux. Deux Brexiters de poids qui avaient soutenu ce dernier sont passés à la trappe: les ministres au Commerce international Liam Fox et de la Défense Penny Mordaunt.

À leur place, l’ancien maire de Londres a nommé une équipe de Brexiters purs et durs: les Affaires étrangères et le poste de numéro deux du gouvernement pour Dominic Raab, qui fut pendant quatre mois ministre au Brexit; l’Intérieur pour Priti Patel, qui fut ministre au Développement international; les Finances à Sajid Javid, le ministre de l’Intérieur; le Commerce international à Liz Truss et un rôle de fixeur au sein du cabinet restreint pour Michael Gove. Boris Johnson doit maintenant réussir son pari: il sait qu’en raison de son image et de son passé rien ne lui sera pardonné.