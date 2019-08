Boris Johnson tente un coup face aux députés

Boris Johnson a opté pour le conflit direct avec les députés. Mercredi, le premier ministre britannique s’est rendu auprès de la reine Élisabeth II, en vacances dans sa résidence écossaise de Balmoral, pour lui demander de suspendre le parlement de la mi-septembre au 14 octobre. Sa requête a été acceptée, si bien que les élus ne siégeront tout au plus que quinze jours avant la date du Brexit, le 31 octobre.

Dans une lettre, Boris Johnson s’est justifié par le fait que la session actuelle du parlement est la plus longue «depuis près de 400 ans» et qu’il est donc temps «d’y mettre un terme». Ce processus est tout à fait normal et il survient en moyenne tous les ans, voire tous les deux ans. Le locataire du 10 Downing Street précise qu’il pourra ainsi «présenter un ambitieux calendrier de lois nationales en faveur du renouveau de notre pays après le Brexit» lors du discours de la reine, planifié le 14 octobre.

«Scandale constitutionnel»

Au regard de la colère de nombreux députés, il est évident que cette décision n’est pas aussi naïve que Boris Johnson veut bien l’indiquer. Le président de la Chambre des communes, John Bercow, l’a qualifiée «de scandale constitutionnel» et estime qu’il est «absolument évident que l’objectif de la suspension est d’empêcher que le parlement ne débatte du Brexit et ne fasse son devoir de définir une trajectoire pour la nation». Une critique forte dans un pays où le parlement est censé être déterminant en matière de législation.

De son côté, le chef du Parti travailliste Jeremy Corbyn a parlé d’«attaque contre notre démocratie dans le but de forcer une sortie de l’Union européenne sans accord avec les Vingt-Sept (no deal)». Il a prévenu qu’il tenterait d’empêcher la suspension du parlement.

Le geste de Boris Johnson n’est pourtant pas aussi radical que ses opposants politiques veulent bien l’affirmer. En effet, après leurs vacances estivales, les députés reprendront le chemin de Westminster mardi prochain. Ils devaient ensuite quitter leurs bancs parlementaires dans la soirée du 12 septembre pour n’y revenir que le 8 octobre en raison des conférences annuelles des trois principaux partis. Concrètement, les députés ne perdront donc que deux ou trois jours de débats en septembre et trois autres en octobre.

Peu de marge de manoeuvre

Surtout, Boris Johnson n’a pas choisi de suspendre le parlement tout le mois d’octobre, comme cela avait été envisagé depuis deux mois. Avec cette option radicale, il y aurait eu impossibilité de bloquer un Brexit sans accord. Aujourd’hui, cette possibilité demeure intacte, même si la marge de maoeuvre est plus limitée: en raison de la fin précipitée de la session, les parlementaires ne pourront pas légiférer pour empêcher un no deal avant le Conseil européen des 17 et 18 octobre.

Cet élément est capital pour Boris Johnson. Depuis son arrivée au pouvoir, il fait tout pour montrer la détermination de son pays à sortir de l’UE le 31 octobre et rendre crédible la possibilité d’un no deal. Or il n’a pas oublié le déroulé des trois dernières années. Il n’entend pas voir sa position de négociation affaiblie par les députés de son propre pays comme ce fut le cas pour Theresa May, qui passa plus de temps à discuter avec les élus britanniques qu’avec l’UE. Même si un échec de sa stratégie pourrait mener le pays vers une élection générale, et peut-être la fin de son mandat.