Le caméléon Sebastian Kurz se met aux Verts

Il n’est pas venu à la conférence de presse organisée mercredi à l’issue du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement autrichien, laissant le ministre des Finances conservateur s’exprimer à sa place aux côtés du vice-chancelier écologiste. Mais le responsable de cette alliance, inédite pour le pays, entre les Verts (Die Grünen) et la droite (ÖVP) est bien Sebastian Kurz, l’ancien chancelier destitué puis revenu à son poste après les élections législatives anticipées de septembre dernier.

Pour en arriver là, Sebastian Kurz, qui s’était allié auparavant avec l’extrême droite (FPÖ), a dû exercer ses talents de caméléon. Afin d’obtenir une majorité au parlement après le vote, il avait en effet peu d’options. En mai dernier, son ancien partenaire de coalition a dû quitter le gouvernement en catastrophe après l’Ibizagate, qui a fait chuter les scores électoraux du FPÖ. Les socialistes, qui continuent de perdre du terrain, ne pouvaient pas non plus entrer au gouvernement, car Sebastian Kurz avait été élu en 2017 sur la promesse d’en finir avec l’alliance fatiguée entre conservateurs et socialistes.

«Il est possible de protéger à la fois les frontières et le climat»

Restaient les Verts, dont le score en septembre a créé la surprise: de moins de 4% en 2017, ils sont remontés à presque 14% des voix. Le parti écologiste figurait parmi les critiques les plus virulents de la politique de Sebastian Kurz et de son alliance avec l’extrême droite. Mais à l’issue des négociations, les dirigeants des deux partis ont réussi à trouver un terrain d’entente. «Nous avons obtenu un résultat excellent qui est le meilleur des deux mondes», a déclaré Sebastian Kurz, tout en soulignant que les deux partis étaient «très, très différents». «Il est possible de protéger à la fois les frontières et le climat», a-t-il ajouté, liant ainsi les deux thèmes qui mobilisent le plus les électeurs.

Les conservateurs de Sebastian Kurz se retrouvent à la tête de dix ministères, dont ceux de l’Intérieur, des Finances et des Affaires étrangères. Le chancelier de 33 ans n’a pas cédé un pouce de terrain sur les thèmes qui l’ont amené au pouvoir en 2017: la baisse des impôts et surtout la lutte contre l’immigration clandestine. Les expulsions de réfugiés devraient à l’avenir être organisées via des centres dédiés, tandis que les cours d’allemand et les offres d’emploi pour les personnes bénéficiant du droit d’asile devraient être renforcés. Le port du voile sera également interdit pour toutes les filles âgées de moins de 14 ans.

«Je suis bien conscient qu’ici où là, cela peut faire mal», a commenté Werner Kogler en parlant des compromis trouvés. Âgé de 58 ans, le nouveau vice-chancelier est un écologiste de la première heure et un homme rompu aux négociations. «Il s’agit là d’un travail de pionniers au niveau européen», a-t-il souligné. Il compte sur Bruxelles pour la protection du climat, Vienne s’engageant de son côté pour que, d’ici à 2030, la totalité de l’électricité consommée dans le pays provienne d’énergies renouvelables, contre 72% actuellement. Si les conservateurs ont rejeté l’instauration d’une taxe carbone, le programme commun affiche cependant la volonté de l’Autriche d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2040.

Quatre ministères pour les Verts

Partenaire minoritaire, les Verts, qui se retrouvent pour la première fois au pouvoir au niveau national, mais gouvernent déjà avec la droite dans la région du Tyrol, détiennent quatre ministères: celui des Affaires sociales et de la Santé; celui de l’Écologie et des Infrastructures; celui de la Culture, du Sport et de la Fonction publique; et celui de la Justice. Ce dernier portefeuille a été confié à Alma Zadic, une jeune femme de 35 ans arrivée de Bosnie en Autriche à l’âge de 10 ans. C’est un symbole fort dans ce gouvernement rajeuni et féminisé comme jamais – plus de la moitié des membres sont des femmes. Alma Zadic est en effet la première ministre autrichienne issue de l’immigration. Déjà visée par les critiques de l’extrême droite, qu’elle a vertement attaquée en tant que députée à plusieurs reprises, elle a également reçu des menaces de mort et dispose d’une protection policière depuis sa nomination.

Sebastian Kurz compte bien gouverner avec cette nouvelle équipe pendant les cinq ans de son mandat. Son alliance avec l’extrême droite avait duré 17 mois. Sa coalition sera suivie de près en Allemagne, où les Verts semblent se présenter comme un partenaire incontournable pour la CDU.