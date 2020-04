Le chantier de Notre-Dame reprend vie

C’est un chantier prestigieux, le plus en vue du pays, sur lequel 170 personnes travaillent en temps normal. Ou du moins travaillaient, car depuis le 16 mars, les travaux de rénovation de Notre-Dame de Paris ont été suspendus en raison du confinement. Six semaines d’interruption qui s’ajoutent aux deux semaines de fermeture de l’été dernier destinées à renforcer les mesures de protection contre le plomb… Cela commence à faire beaucoup pour un chantier engagé dans une course contre la montre de soixante mois.

Car il faut tenir la promesse présidentielle d’«achever» les travaux en cinq ans. Et si c’est impossible, au moins de rouvrir la cathédrale au public dans ce délai, jugé très court pour un chantier d’une telle complexité. Alors le général Jean-Louis Georgelin, patron de la logistique nommé par Emmanuel Macron aux côtés de l’architecte en chef Philippe Villeneuve, a tout fait pour accélérer la reprise des travaux.

Lundi, le chantier de Notre-Dame a donc redémarré. Reprise très progressive, puisqu’en réalité les lieux étaient déserts et qu’il s’agissait surtout d’une réunion pour convenir des travaux à faire pour aménager la «zone de vie» des compagnons – ici, on ne dit pas ouvriers – dans le respect des règles de distanciation sociale… Le chantier proprement dit devrait reprendre dans une semaine, avec notamment les «cordistes», ces jongleurs du vide chargés d’accéder aux endroits les plus vertigineux, qui seront logés à l’hôtel.

Parer au plus pressé

On pare donc au plus pressé, car pour l’instant, une année après l’incendie, la cathédrale fait encore l’objet d’un arrêté de mise en péril. Tant que le dessus des voûtes n’aura pas été dégagé pour permettre l’analyse des pierres et des joints, le diagnostic final ne pourra pas être délivré. Mais surtout, il reste à démonter l’énorme échafaudage construit avant l’incendie pour la restauration de la flèche, un monstre de plusieurs centaines de tonnes aux pièces à moitié fondues par la chaleur, et qui depuis reste une menace pour la cathédrale. Il a fallu le renforcer pour éviter qu’il ne s’effondre sur le bâtiment, et maintenant il s’agit de le découper pièce par pièce.

Malgré ces menaces résiduelles, Notre-Dame est déjà sauvée. «La cathédrale est totalement instrumentée, il y a des capteurs partout, et malgré les tempêtes du printemps passé ou la canicule de l’été, rien de préoccupant n’a été enregistré», explique Jean-Louis Georgelin. Mais le diagnostic véritable des travaux et leur coût restent impossibles à déterminer tant que le nettoyage des voûtes et la dépose de l’ancien échafaudage ne seront pas achevés. Cela devait être le cas en juin, ce sera peut-être plus tard.

De même, les grandes options de restauration – reconstruction ou non de la flèche à l’identique? Charpente en bois ou en acier? Et si en bois, selon les techniques médiévales ou modernes? – n’ont pas encore été décidées. Il y a débat chez les spécialistes, une commission du Ministère de la culture devrait rendre son avis cet été, mais le dernier mot appartiendra au président de la République.

Paradoxalement, vu la violence de l’incendie, l’aménagement intérieur de la cathédrale a peu souffert. L’essentiel du mobilier et les chapelles latérales sont intacts, les vitraux et l’orgue ont bien résisté, même s’ils nécessitent un délicat nettoyage à cause du plomb, qui entraînera notamment la dépose complète de l’orgue. Mais faudra-t-il conserver l’ameublement? Et comment aménager le parvis pour permettre un nouvel accueil du public? Autant de questions encore en suspens, autant de fiévreux débats encore à venir…