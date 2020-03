Clap de fin pour Harry et Meghan

Le prince Harry et son épouse Meghan s'apprêtent lundi à honorer leur dernier engagement royal aux côtés de la reine Elizabeth II, lors d'une messe pour la Journée du Commonwealth, avant de commencer pour de bon leur nouvelle vie au Canada.

La reine doit prononcer, à l'abbaye londonienne de Westminster, un discours aux accents écologistes, encourageant les 54 pays de l'organisation à «prospérer tout en protégeant la planète». «L'appartenance au Commonwealth signifie quelque chose de fort pour ceux qui vivent aux quatre coins du monde», devrait-elle aussi déclarer, vantant «les progrès de la technologie» qui permettent «aux gens, avec une immédiateté remarquable, de sentir cette connexion».

Elle-même va bientôt voir son petit-fils le prince Harry, sixième dans l'ordre de succession au trône, retourner au Canada, pays membre de Commonwealth, après avoir honoré lundi son dernier engagement envers la couronne britannique. Le prince de 35 ans cessera fin mars, avec son épouse Meghan, d'être un membre actif de la famille royale britannique. Ils ne pourront plus utiliser leurs titres d'Altesses royales ni représenter officiellement la reine, et devront subvenir eux-mêmes à leurs besoins.

Les deux trentenaires, qui avaient ébranlé la monarchie britannique au début de l'année en annonçant leur décision, espèrent se lancer dans une nouvelle vie sur la côte canadienne avec leur fils Archie, 10 mois, loin de «l'intrusion des médias». Le duc de Sussex a en effet dénoncé à de multiples reprises le racisme des tabloïds britanniques envers sa femme, actrice métisse, et craint qu'elle ne soit traquée de la même manière que sa mère Diana, morte dans un accident de voiture en 1997 à Paris alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis.

«Fier» de servir la reine

Le «Megxit» avait suscité beaucoup de colère au sein de la presse ou des ardents supporters de la famille royale, mais le couple a été chaudement accueilli pour son premier retour au Royaume-Uni, fin février. Ils ont eu droit à une ovation debout samedi, lors de leur apparition à un concert de fanfare militaire. Et la visite surprise de Meghan dans un collège de l'Est londonien a tiré des cris de joie aux élèves.

Dans un discours très acclamé en lien avec la journée des droit des femmes, elle les a exhortés, «quelle que soit (leur) couleur de peau ou (leur) sexe», à «défendre ce qui est juste», et demandé aux jeunes garçons en particulier de «donner l'exemple à certains hommes».

Pour leur première apparition commune en publique, le duc et la duchesse de Sussex avaient été chaleureusement accueillis jeudi, lors d'une cérémonie récompensant les exploits sportifs ou personnels de militaires malades ou blessés.

