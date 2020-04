La conservation des corps se paie au prix fort à Rungis

Cent cinquante-neuf euros pour six jours de conservation d’un corps, 35 euros «la journée supplémentaire» et 55 euros pour une heure de recueillement. La colère enfle au sein des familles endeuillées. Depuis le 2 avril, une morgue a été installée dans un hangar du site de Rungis, le plus grand marché de gros de France. La gestion de cet entrepôt frigorifique réquisitionné par la Préfecture de police de Paris afin de «répondre au surcroît de mortalité en Île-de-France» a été confiée à un opérateur funéraire qui ne fait pas de cadeau.

Castaner demande un contrôle des tarifs

Selon Sandrine Thiéfine, présidente des Pompes funèbres de France, qui a déclenché la polémique mercredi soir en révélant ces chiffres sur BFM TV, ces pratiques sont inacceptables. «Je comprends la nécessité de financer l’entreprise qui gère ça, mais nous demandons que ce soit pris en charge par l’État», a-t-elle déclaré.

Face à ce début de polémique, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a demandé jeudi soir un «contrôle» des tarifications demandées par l’entreprise OGF aux proches des victimes du Covid-19. «Il me semble anormal que les contraintes liées à la situation de confinement et à des mortalités massives soient imputées financièrement aux familles», a-t-il déclaré devant la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’épidémie. En attendant, l’État «prendra en charge les frais supplémentaires occasionnés par les délais d’inhumation», à savoir les 35 euros par jour au-delà des six premiers jours, a-t-il promis.

Le patron de Rungis «écœuré»

Ce vendredi, OGF, qui a confirmé le prix de ses prestations, a répondu par le biais d’un communiqué de presse. La société estime que «ces montants sont très inférieurs à une admission […] dans un funérarium classique». Tandis qu'à Rungis le président du marché, Stéphane Layani, se dit «écœuré». «Je suis très, très en colère, je suis ulcéré», a-t-il expliqué sur les ondes de RTL, alors que les locaux du marché ont été «prêtés gratuitement» et que le péage est lui aussi gratuit pour les familles, a-t-il précisé. Stéphane Layani demande une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour faire toute la lumière sur ce scandale.