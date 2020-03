La descente aux enfers d'un médecin italien

«Quand je ne suis plus parvenu à respirer, j’ai eu peur de ne plus pouvoir revoir ma femme et nos quatre enfants. Jusqu’à cet instant, j’avais soigné les autres personnes atteintes par le coronavirus. J’ai vu des patients mourir, je connais son agressivité. Alors j’ai pensé que le moment de dire adieu était venu aussi pour moi.»

Tout juste sorti de thérapie intensive, Angelo Vavassori, 53 ans, médecin anesthésiste-réanimateur de l’hôpital de Bergamo, raconte depuis son lit de convalescence comment il a sombré dans le cauchemar du Covid-19, puis son retour à la vie. «En quelques heures, a-t-il confié à la «Repubblica», je suis passé de 15 à 40 respirations à la minute. L’air n’entrait plus dans mes poumons et j’ai presque perdu la vue. Si je suis ici, c’est grâce à mes collègues médecins, de véritables héros. Ils m’ont apaisé dans les moments les plus durs. Mon histoire, dans ces heures noires, peut aider de nombreuses personnes à ne pas baisser les bras.»

Comment avez-vous compris que vous étiez contaminé?

J’ai soigné les premiers malades dès le 22 février. Mon département de réanimation leur a été réservé dès le 28 février. Samedi 29, j’ai commencé à avoir un peu de fièvre. Les journées étaient difficiles et j’ai fini, dimanche, mon travail à minuit. Lundi matin j’allais bien, mais le soir j’avais déjà 38,9 de fièvre.

Comment avez-vous réagi?

Le paracétamol est inutile. J’ai réfléchi un peu: si j’étais infecté par le Covid-19, je ne l’aurais en tout cas pas attrapé pendant les soins, vu que j’étais protégé. C’était arrivé avant, au contact de mes patients en chirurgie. Le service de thérapie intensive était débordé, je me suis enfermé chez moi dans une chambre.

Votre famille a-t-elle craint d’être infectée?

Ils m’ont laissé de la nourriture devant ma porte pendant deux jours. Je la prenais avec des gants et un masque, puis je désinfectais tout. Nous communiquions par téléphone. Cela n’a pas suffi: ma femme et mon aîné de 18 ans ont été contaminés. Les jumeaux de 14 ans et la petite de 11 ans pour l’instant n’ont rien.

Quand est-ce que la situation a empiré?

Mercredi 4 mars, j’ai passé le test, dont la positivité a été confirmée jeudi. La fièvre restait aux alentours de 39. Le soir, j’ai commencé à avoir de la peine à respirer. En peu de temps, j’ai perdu l’odorat et le goût, et je voyais toujours moins bien. À cause de la carence en oxygène, j’ai souffert également de maux de tête et de dysenterie.

Qui vous a amené à l’hôpital?

J’ai téléphoné mais il n’y avait aucune place. Je savais que je n’allais pas résister longtemps. Je respirais, mais l’oxygène n’entrait plus dans mes poumons. À 23 heures, un collègue m’a appelé pour me dire qu’un lit s’était libéré. La radiographie a confirmé que j’étais atteint d’une pneumonie aiguë.

Quel moment a été le plus dur?

Le début. Dans le casque de ventilation le bruit est assourdissant, le flux d’oxygène est chaud. On sue et on a l’impression de suffoquer encore plus qu’avant. En revanche, peu à peu on comprend que si on aspire, l’air entre. Je suis un médecin réanimateur, j’ai soigné des malades pendant des jours et des jours: connaître leurs réactions m’a aidé à résister.

Quels médicaments vous a-t-on donnés?

Un cocktail d’antiviraux prévus par le protocole. Il faut donner un peu de temps aux anticorps, qui englobent et bloquent le virus avant qu’il n’affecte l’état des poumons. Les macrophages absorbent ensuite aussi bien le virus mort que les anticorps.

Combien de temps vous a-t-il fallu pour reprendre conscience?

J’ai été absent pendant deux jours. On se rend compte dans son sommeil que les médecins et les machines fournissent de l’oxygène et hydratent. Le temps se concentre sur un instant: maintenant je sais que c’est cette accélération qui annule le passé et le présent, la frontière entre la vie et la mort.

Comment s’est passé le réveil?

Je pensais que j’étais à la maison, que je m’étais assoupi un instant. Mais en réalité il y avait dans le lit à côté de moi un patient dont je m’étais occupé pour le Covid-19. Comme un enfant, chaque chose me paraissait neuve et extraordinaire. Ce drame nous enseigne la valeur de chaque petite chose.

Où vous trouvez-vous actuellement?

Je suis dans le service de gastro-entérologie, en rémission du Covid-19. Je respire avec un masque qui relâche de l’oxygène à 70%, environ 12 litres par minute. À côté de moi il y a mes malades: je suis surpris de me rendre compte que je suis devenu l’un d’eux.

Que voulez-vous dire à ceux qui sont en train de lutter pour survivre, comme vous?

De ne pas se laisser paralyser par la peur. Il faut rester calme et faire confiance aux médecins. Ils nous sortent d’affaire, chaque pneumonie régresse. Mais ma préoccupation est autre.

C’est-à-dire?

Je suis ému lorsque je pense aux médecins et aux infirmiers de notre pays. On est à la limite et on sait que la bataille sera longue. Je demande à tous de nous aider et de rester à la maison. C’est de cette façon que l’on restera soudé. Moi, j’espère retourner travailler dès lundi.